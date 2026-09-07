Měšec.cz

Inbank zvýšila úrokové sazby spoření, novým klientům dá 4,20 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal
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Inbank spoření Autor: Dalibor Z. Chvátal/chatGPT AI
Logo estonské Inbank v koláži a úpravě pomocí AI chatGPT.
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Inbank začátkem září změnila úrokové sazby termínovaných vkladů, a to u všech pásem.

Pro vklady na 1 až 2 měsíce jsou úrokové sazby mírně vyšší, u vkladů na 1 a 2 roky však došlo k výraznému snížení sazeb o 1,65 p.b., resp. 1,70 p.b.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 3,90 -> 4 %
6 měsíců 4 -> 4,05 %
1 rok 4,15 -> 2,50 %
2 roky 4,20 -> 2,50 %

Nabídka tohoto typu vkladu je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 4,10 → 4,20 %

Aktuální data pro září 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
  • 3,50 % p.a. Penta Bank
  • 3,40 % p.a. UniCredit Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % ČSOB
  • 3 % p.a. Komerční banka
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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