Inbank zvýšila úrokové sazby spoření, novým klientům dá 4,20 % p.a.

Inbank začátkem září změnila úrokové sazby termínovaných vkladů, a to u všech pásem.
Pro vklady na 1 až 2 měsíce jsou úrokové sazby mírně vyšší, u vkladů na 1 a 2 roky však došlo k výraznému snížení sazeb o 1,65 p.b., resp. 1,70 p.b.
- Termínovaný vklad Inbank – nové úrokové sazby
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|3,90 -> 4 %
|6 měsíců
|4 -> 4,05 %
|1 rok
|4,15 -> 2,50 %
|2 roky
|4,20 -> 2,50 %
- Termínovaný vklad Inbank na Start – nové úrokové sazby
Nabídka tohoto typu vkladu je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|4,10 → 4,20 %
Aktuální data pro září 2026
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