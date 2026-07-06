Inbank po týdnu opět zvýšila úrokové sazby spoření. Láká na 4 % p.a.

Inbank úrokové sazby zvyšovala koncem června, ale bance to nestačilo a od července je opět zvýšila, a to o 0,10 p.b. Nejvyšší úrokovou sazbu nabízí na 2letém termínovaném vkladu, a to 4 % p.a.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|3,50 → 3,60 %
|6 měsíců
|3,70 → 3,80 %
|1 rok
|3,80 -> 3,90 %
|2 roky
|3,90 -> 4 %
Banka má v nabídce i termínovaný vklad Inbank na Start. Ten je dostupný za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální. Úroková sazba tohoto vkladu je beze změn.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2000000
|3 měsíce
|3,90 %
Všechny aktuální novinky a změny v červenci najdete ve článku Spoření v červenci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu.
Aktuální data pro červenec 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,21 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,70 % p.a. UniCredit Bank
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4 % p.a. Inbank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
- 3,51 % p.a. mBank
- 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % ČSOB, Fio banka
- 3,10 % p.a. UniCredit Bank
- 3 % p.a. Komerční banka