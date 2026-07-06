Měšec.cz

Inbank po týdnu opět zvýšila úrokové sazby spoření. Láká na 4 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal
Včera
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Inbank spoření Autor: Dalibor Z. Chvátal/Claude AI
Logo estonské Inbank v koláži a úpravě pomocí AI Claude.
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Inbank úrokové sazby zvyšovala koncem června, ale bance to nestačilo a od července je opět zvýšila, a to o 0,10 p.b. Nejvyšší úrokovou sazbu nabízí na 2letém termínovaném vkladu, a to 4 % p.a.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 3,50 → 3,60 %
6 měsíců 3,70 → 3,80 %
1 rok 3,80 -> 3,90 %
2 roky 3,90 -> 4 %

Banka má v nabídce i termínovaný vklad Inbank na Start. Ten je dostupný za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální. Úroková sazba tohoto vkladu je beze změn.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2000000
3 měsíce 3,90 %

Všechny aktuální novinky a změny v červenci najdete ve článku Spoření v červenci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu.

Aktuální data pro červenec 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,70 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4 % p.a. Inbank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
  • 3,51 % p.a. mBank
  • 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % ČSOB, Fio banka
  • 3,10 % p.a. UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Komerční banka
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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