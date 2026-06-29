Měšec.cz

Inbank mírně zvýšila úrokové sazby spoření. Maximem je 3,90 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal
Včera
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Inbank Autor: AS Inbank
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Inbank koncem června změnila úrokové sazby termínovaných vkladů (spořicí účty banka nenabízí).

Termínovaný vklad Inbank

O 0,10 p.b. je vyšší úroková sazba u vkladů na 1 a 2 roky.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 3,50 %
6 měsíců 3,70 %
1 rok 3,70 -> 3,80 %
2 roky 3,80 → 3,90 %

Termínovaný vklad Inbank na Start

Nabídka lépe úročeného 3měsíčního termínovaného vkladu je dostupná jen za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to nevadí).

Novým klientům banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 3,90

Během posledního týdne tak jde o 5. banku, která zvyšuje úrokové sazby spoření. Připomeňme si další zvýšení sazeb, o kterých jsme už psali:

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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