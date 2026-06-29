Inbank mírně zvýšila úrokové sazby spoření. Maximem je 3,90 % p.a.

Inbank koncem června změnila úrokové sazby termínovaných vkladů (spořicí účty banka nenabízí).
O 0,10 p.b. je vyšší úroková sazba u vkladů na 1 a 2 roky.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|3,50 %
|6 měsíců
|3,70 %
|1 rok
|3,70 -> 3,80 %
|2 roky
|3,80 → 3,90 %
Termínovaný vklad Inbank na Start
Nabídka lépe úročeného 3měsíčního termínovaného vkladu je dostupná jen za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to nevadí).
Novým klientům banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|3,90
Během posledního týdne tak jde o 5. banku, která zvyšuje úrokové sazby spoření. Připomeňme si další zvýšení sazeb, o kterých jsme už psali:
- mBank: Max. 4,21 % p.a.
- TRINITY BANK: Max. 4,08 % p.a.
- J & T BANKA: Max. 3,80 % p.a. a 4,20 % p.a. s investováním
- Air Bank: Max. 3,70 % p.a.