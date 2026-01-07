Inbank mírně zvýšila úrokové sazby, novým klientům dá (opět) 4 % p.a., ale jen na chvilku

Inbank znovu po měsíci změnila úrokové sazby termínovaných vkladů (spořicí účty banka nenabízí).
V listopadu banka úrokovou sazbu zvýšila, v prosinci snížila a v lednu ji zase zvyšuje. 4 % p,a. jsou ale jen pro nové klienty banky.
O 0,10 p.b. je vyšší úroková sazba u vkladů na 6 měsíců a 1 rok.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2000000
|3 měsíce
|3,40 %
|6 měsíců
|3,50 → 3,60 %
|1 rok
|3,50 → 3,60 %
|2 roky
|3 %
Termínovaný vklad Inbank na Start
Nabídka nejlépe úročeného termínovaného vkladu je dostupná jen za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to nevadí).
Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|3,80 -> 4 %
Aktuální data pro leden 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,01 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,21 % p.a. TRINITY BANK
- 3,20 % p.a. Oberbank
- 3,15 % p.a. UniCredit Bank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4 % p.a. J&T BANKA, Inbank
- 3,60 % p.a. Inbank
- 3,40 % p.a. MONETA Bank
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.