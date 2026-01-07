Měšec.cz  »  Inbank mírně zvýšila úrokové sazby, novým klientům dá (opět) 4 % p.a., ale jen na chvilku

Inbank mírně zvýšila úrokové sazby, novým klientům dá (opět) 4 % p.a., ale jen na chvilku

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Inbank znovu po měsíci změnila úrokové sazby termínovaných vkladů (spořicí účty banka nenabízí).

V listopadu banka úrokovou sazbu zvýšila, v prosinci snížila a v lednu ji zase zvyšuje. 4 % p,a. jsou ale jen pro nové klienty banky.

Termínovaný vklad Inbank

O 0,10 p.b. je vyšší úroková sazba u vkladů na 6 měsíců a 1 rok.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2000000
3 měsíce 3,40 %
6 měsíců 3,50 → 3,60 %
1 rok 3,50 → 3,60 %
2 roky 3 %

Termínovaný vklad Inbank na Start

Nabídka nejlépe úročeného termínovaného vkladu je dostupná jen za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to nevadí).

Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 3,80 -> 4 %

Aktuální data pro leden 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,21 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,20 % p.a. Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4 % p.a. J&T BANKA, Inbank
  • 3,60 % p.a. Inbank
  • 3,40 % p.a. MONETA Bank
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

