Inbank má pro nové klienty akční nabídku 4 % p.a. Zvýšila i ostatní úrokové sazby

Estonská Inbank zvýšila úrokové sazby u stávajích termínovaných vkladů a přidala akční nabídku pro nové klienty banky.
Termínovaný vklad Inbank na Start
Novinku s názvem vklad na Start si můžete sjednat pouze tehdy, pokud jste v Inbank nikdy žádný vklad neměli (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí akční sazbu 4 % p.a. na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|4 %
U stávajících vkladů Inbank mírně zvýšila úrokové sazby, u 2letého vkladu jsou beze změn.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2000000
|3 měsíce
|3,25 → 3,40 %
|6 měsíců
|3,35 → 3,50 %
|1 rok
|3,35 → 3,50 %
|2 roky
|3 %
Aktuální data pro říjen 2025
