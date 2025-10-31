Měšec.cz  »  Inbank má pro nové klienty akční nabídku 4 % p.a. Zvýšila i ostatní úrokové sazby

Inbank má pro nové klienty akční nabídku 4 % p.a. Zvýšila i ostatní úrokové sazby

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
10.1.22 / 3x / Rostoucí graf, nárůst, zvýšení, trend Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek.

Estonská Inbank zvýšila úrokové sazby u stávajích termínovaných vkladů a přidala akční nabídku pro nové klienty banky.

Termínovaný vklad Inbank na Start

Novinku s názvem vklad na Start si můžete sjednat pouze tehdy, pokud jste v Inbank nikdy žádný vklad neměli (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí akční sazbu 4 % p.a. na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 4 %

Termínovaný vklad Inbank

U stávajících vkladů Inbank mírně zvýšila úrokové sazby, u 2letého vkladu jsou beze změn.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2000000
3 měsíce 3,25 → 3,40 %
6 měsíců 3,35 → 3,50 %
1 rok 3,35 → 3,50 %
2 roky 3 %

Aktuální data pro říjen 2025

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,58 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka, Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3,01 % p.a. mBank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4 % p.a. Inbank
  • 3,50 % p.a. J&T BANKA
  • 3,40 % p.a. Inbank, MONETA Bank
  • 3,30 % p.a. Banka CREDITAS
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

