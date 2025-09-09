Měšec.cz  »  IKEA bude rozdávat slevové kupóny na 400 Kč. Těm, kdo přijdou v zástěře

IKEA bude rozdávat slevové kupóny na 400 Kč. Těm, kdo přijdou v zástěře

Monika Veselíková
Včera
3.3.22 /1x/ IKEA Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Prvních 500 zákazníků, kteří v sobotu 13. září přijdou do některého obchodního domu IKEA v Praze, Brně či Ostravě v zástěře, získá slevový kupón ve výši 400 Kč.

Slevový kupón půjde následně uplatnit na nákup v hodnotě alespoň 1500 Kč a jen během soboty 13. září. Poté přestane být aktivní.

Co se týče úboru, stačí, pokud budete mít zástěru uvázanou na venkovním oděvu. Zástěra musí odpovídat dobrým mravům a může být pouze kolem pasu nízká nebo vysoká, píše se v podmínkách akce.

Jednorázové uplatnění kupónu bude následně možné na pokladně v obchodním domě, plánovacích studiích s použitím karty IKEA Family nebo IKEA Business Network. Na jeden nákup lze zároveň uplatnit pouze 1 kupón.

Pokud v zástěře dorazí i vaše dítě (do 12 let) získá 5 škudlíků. Ty děti sbírají v rámci dětského programu losa Škudlíka. Za nasbírané škudlíky mohou děti následně nakupovat zboží ze speciální nabídky.

Obdobnou akci nechystá IKEA poprvé – před rokem vyhlásila na poslední srpnový den pyžamovou párty. Zákazníci, kteří dorazili v pyžamu, tehdy získali slevový kupón na 500 Kč.

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

