IKEA bude rozdávat slevové kupóny na 400 Kč. Těm, kdo přijdou v zástěře

Prvních 500 zákazníků, kteří v sobotu 13. září přijdou do některého obchodního domu IKEA v Praze, Brně či Ostravě v zástěře, získá slevový kupón ve výši 400 Kč.
Slevový kupón půjde následně uplatnit na nákup v hodnotě alespoň 1500 Kč a jen během soboty 13. září. Poté přestane být aktivní.
Co se týče úboru, stačí, pokud budete mít zástěru uvázanou na venkovním oděvu.
Zástěra musí odpovídat dobrým mravům a může být pouze kolem pasu nízká nebo vysoká, píše se v podmínkách akce.
Jednorázové uplatnění kupónu bude následně možné na pokladně v obchodním domě, plánovacích studiích s použitím karty IKEA Family nebo IKEA Business Network. Na jeden nákup lze zároveň uplatnit pouze 1 kupón.
Pokud v zástěře dorazí i vaše dítě (do 12 let) získá 5 škudlíků. Ty děti sbírají v rámci dětského programu losa Škudlíka. Za nasbírané škudlíky mohou děti následně nakupovat zboží ze speciální nabídky.
Obdobnou akci nechystá IKEA poprvé – před rokem vyhlásila na poslední srpnový den pyžamovou párty. Zákazníci, kteří dorazili v pyžamu, tehdy získali slevový kupón na 500 Kč.