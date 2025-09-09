Měšec.cz  »  IKEA bude rozdávat slevové kupóny na 400 Kč. Těm, kdo přijdou v zástěře

IKEA bude rozdávat slevové kupóny na 400 Kč. Těm, kdo přijdou v zástěře

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

3.3.22 /1x/ IKEA Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Prvních 500 zákazníků, kteří v sobotu 13. září přijdou do některého obchodního domu IKEA v Praze, Brně či Ostravě v zástěře, získá slevový kupón ve výši 400 Kč.

Slevový kupón půjde následně uplatnit na nákup v hodnotě alespoň 1500 Kč a jen během soboty 13. září. Poté přestane být aktivní.

Co se týče úboru, stačí, pokud budete mít zástěru uvázanou na venkovním oděvu. Zástěra musí odpovídat dobrým mravům a může být pouze kolem pasu nízká nebo vysoká, píše se v podmínkách akce.

Jednorázové uplatnění kupónu bude následně možné na pokladně v obchodním domě, plánovacích studiích s použitím karty IKEA Family nebo IKEA Business Network. Na jeden nákup lze zároveň uplatnit pouze 1 kupón.

Pokud v zástěře dorazí i vaše dítě (do 12 let) získá 5 škudlíků. Ty děti sbírají v rámci dětského programu losa Škudlíka. Za nasbírané škudlíky mohou děti následně nakupovat zboží ze speciální nabídky.

Obdobnou akci nechystá IKEA poprvé – před rokem vyhlásila na poslední srpnový den pyžamovou párty. Zákazníci, kteří dorazili v pyžamu, tehdy získali slevový kupón na 500 Kč.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 8. 9. 2025

Dále u nás najdete

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Jak nakopnout online byznys? Moderní rezervační systém vám pomůže

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Konec poskytování součinností v exekucích?

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

SPD: Daň z nemovitostí je nemravná, měla by být zrušena

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Od října se proti chřipce bude očkovat i v několika lékárnách

Legendární Amiga 1200 byla královnou počátku 90. let

Americké akcie ještě nikdy nebyly tak drahé

DuckDuckGo vylepšuje AI možnosti svého prohlížeče

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Přibývá čtyřicátníků se žloutenkou A, nemoc se šíří dotekem

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).