Hypotéky v listopadu zdražily na průměrných 5,96 %. Růst trvá už osm měsíců

Průměrná nabídková sazba hypoték v listopadu 2026 vzrostla z 5,79 na 5,96 % p.a. Jde o osmý měsíční růst za sebou, ukazují údaje Swiss Life Hypoindexu. Od březnového minima 4,89 % se průměr zvýšil o 1,07 p.b. Pro srovnání, v listopadu 2025 byl 4,91 %.
Swiss Life Select na modelovém příkladu hypotéky na 3,5 milionu Kč se splatností 25 let uvádí splátku 22 464 Kč měsíčně. V březnu byla splátka u stejného modelového příkladu o 2224 Kč nižší.
Průměrné nabídkové sazby u jednotlivých fixací – listopad 2026
|
Délka fixace
|
Úroková sazba p.a. při úvěru do 80 % hodnoty zástavy
|
Úroková sazba p.a. při úvěru nad 80 % hodnoty zástavy
|
1 rok
|
5,53 %
|
5,81 %
|
3 roky
|
5,72 %
|
6,03 %
|
5 let
|
6,03 %
|
6,34 %
|
10 let
|
6,56 %
|
6,81 %
Česká národní banka od 6. 11. 2026 zvýšila svou hlavní sazbu z 3,75 na 4 %. Podle Jiřího Sýkory ze Swiss Life Select banky ale nabídky použité pro listopadový Hypoindex banky připravily ještě před tímto rozhodnutím.
„Hypoteční sazby mohou v nejbližších týdnech ještě mírně růst, stále více se ale domnívám, že se blížíme k jejich vrcholu,“ uvedl v tiskové zprávě Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.
Kadeřábek vidí prostor pro zlevnění na začátku roku 2027, protože bankám klesly náklady na zajištění dlouhodobých úvěrů. Banky ale podle něj mohou ještě nějakou dobu promítat do nabídek předchozí zdražení peněz. Pokles hypotečních úroků podmiňuje uklidněním konfliktu s Íránem a zmírněním tlaku na ceny energií a inflaci.