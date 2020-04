 »   »  Hypotéky v březnu propadly o čtvrtinu, úrokové sazby mírně rostly

Veronika Němcová

Pandemie koronaviru v březnu podle očekávání smetla hypoteční trh. Objemy a počty poskytnutých hypoték klesly v březnu na nejnižší úroveň za poslední rok.

Ve srovnání s únorem, kdy banky poskytly 7 092 hypoték, v březnu klesl jejich počet o 22,4 procenta. Objem hypoték se propadl o téměř 25,5 procenta, tedy o více než 4,7 miliardy korun.

Průměrná úroková sazba hypoték podle ukazatele Fincentrum Hypoindex kontinuálně roste od ledna letošního roku. A to přesto, že Česká národní banka (ČNB) v březnu dvakrát snížila základní úrokovou sazbu z 2,25 procenta na jedno procento. V březnu ale růst oproti únoru zpomalil, průměrná úroková sazba hypoték vzrostla pouze o tři bazické body na 2,45 procenta, uvedla společnost Fincentrum & Swiss Life Select.



Autor: Fincentrum & Swiss Life Select a.s. Fincentrum Hypoindex březen 2020.

Průměrná výše hypotéky klesla ve srovnání s únorem o 103 409 korun a vrátila se na úroveň listopadu 2019. Rizika jsou za současné situace podle společnosti pro banky příliš velká, proto snižují limity LTV a půjčují klientům méně peněz v poměru k zástavní hodnotě nemovitosti. Situace se zřejmě nezmění ani v dubnu, a to i přesto, že ČNB uvolnila limity úvěrových ukazatelů pro nové hypotéky.

Podle České bankovní asociace povede nynější stav na trhu hypoték k zostřenému boji o klienty, které se banky budou snažit získat nižší úrokovou sazbou. Několik bank už úrokové sazby snížilo.