Hypotéky přestaly táhnout. Zájem o ně klesl poprvé od začátku roku 2023

Zájem domácností o hypotéky ve třetím čtvrtletí letošního roku poprvé od začátku roku 2023 klesl. Naopak poptávka po spotřebitelských úvěrech dál výrazně rostla. Vyplývá to z nejnovějšího šetření úvěrových podmínek bank, které zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Snížení poptávky bylo ale mírnější, než banky původně očekávaly.
Podle ČNB zájem o hypotéky klesl mimo jiné proto, že řada lidí si úvěr na bydlení vyřídila už v předchozích měsících. Někteří totiž chtěli hypotéku získat ještě před zpřísněním pravidel pro nákup investičních nemovitostí. Zájem o nové hypotéky navíc brzdilo i postupné zvyšování úrokových sazeb.
Zájem o hypotéky už také tolik nepodporovaly obavy z dalšího zdražování nemovitostí. Lidé tak zřejmě necítili tak velký tlak na rychlé pořízení vlastního bydlení jako v předchozích letech. Podle ČNB to souvisí s tím, že růst cen bytů a domů postupně zpomaluje.
Banky očekávají další ochlazení hypotečního trhu
Ve 4. čtvrtletí 2026 banky opět předpokládají pokles poptávky. Objem nově poskytovaných úvěrů na bydlení se sice snižuje, z dlouhodobého pohledu však podle ČNB zůstává vysoký.
Banky přitom ve 3. čtvrtletí 2026 nezměnily pravidla pro schvalování hypoték, ale některé zpřísnily podmínky pro rizikovější klienty. Důsledkem tak byly vyšší úrokové přirážky.
Celkově se však bankám zmenšoval rozdíl mezi úroky, které vybírají od lidí, a náklady na peníze, které jim půjčují. Tyto náklady totiž rostly, ale kvůli konkurenci je banky nemohly v plné výši promítnout do úrokových sazeb hypoték.
Spotřebitelské půjčky táhnou nákupy aut a vybavení domácností
Opačná situace je u spotřebitelských úvěrů. Zájem domácností o spotřebitelské půjčky dál výrazně rostl, a dokonce překonal očekávání samotných bank. Vyšší poptávku zaznamenala podle šetření ČNB značná část bankovního trhu.
Zájem podporovaly relativně dobré úrokové sazby, solidní spotřebitelská důvěra a vyšší výdaje domácností například za automobily nebo nábytek.
Podmínky pro poskytování spotřebitelských půjček se nezměnily. Část bank si ale snížila úrokové marže, mimo jiné v souvislosti s doznívajícími letními akcemi.
Ve 4. čtvrtletí 2026 banky předpokládají mírnější růst poptávky a zároveň určité zpřísnění pravidel pro poskytování těchto úvěrů.
Firmy a živnostníci chtějí více úvěrů
Zájem o úvěry rostl také mezi podniky. Firmy si půjčovaly zejména na provozní financování, investice nebo fúze a akvizice. Některé se kvůli výpadkům dodavatelských řetězců a kolísání cen komodit snaží více předzásobit.
Poptávka po úvěrech vzrostla i mezi živnostníky, banky přitom pravidla pro poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji neměnily. Další růst zájmu o financování očekávají i ve zbývající části roku.
Šetření ČNB se uskutečnilo od 2. do 15. 9. 2026 a zúčastnilo se ho 19 bank s rozhodujícím podílem na tuzemském úvěrovém trhu.