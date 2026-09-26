Hypotéky dál zdražují. Pod pět procent se dostanete jen u dvou bank

I přes zdražení úrokových sazeb, které Fio banka zvýšila od 21. 9. 2026, zůstává jednou z nejlevnějších bank pro hypotéky, protože průměrné nabídkové sazby hypoték se dál drží nad 5 % p.a.
Pouze Fio banka a MONETA Bank nabízejí sazby pod touto hranicí. U delších fixací jsou sazby vyšší.
Pětiletou hypotéku pod hranicí pěti procent nabízí pouze Fio banka (4,98 %) a MONETA Bank (5,09 % je již nad hranicí). Ostatní velké banky se pohybují převážně mezi 5,39 až 6 % p.a.
Nejnižší sazbu u 3leté fixace má vedle Fio banky MONETA Bank s 4,99 %. Air Bank nabízí 3letou fixaci za 5,29 %, stejně jako mBank. Raiffeisenbank má sazbu 5,54 % a Komerční banka 5,69 %.
U 5letých fixací patří mezi nejvýhodnější nabídky Fio banky (4,88 %) a MONETA Bank (5,09 %). Naopak nejvyšší sazby v přehledu mají Oberbank, která nabízí 6,10 %, a Komerční banka s 6,04 %.
|Banka/Fixace
|1 rok
|3 roky
|5 let
|Air Bank
|–
|5,29 %
|5,39 %
|Česká spořitelna
|5,59 %
|5,59 %
|5,79 %
|ČSOB
|5,59 %
|5,59 %
|5,99 %
|Fio banka
|4,98 %
|4,98 %
|4,98 %
|Hypoteční banka
|5,59 %
|5,59 %
|5,99 %
|mBank
|5,69 %
|5,29 %
|5,49 %
|MONETA Bank
|4,79 %
|4,99 %
|5,09 %
|Komerční banka
|5,49 %
|5,69 %
|6,04 %
|Oberbank
|–
|–
|6,10 %
|Raiffeisenbank
|5,29 %
|5,54 %
|5,79 %
|UniCredit Bank
|–
|5,39 %
|5,79 %
Zdroj: Srovnávač Měšce.
Poznámka: Uvedené sazby jsou minimální základní nabídkové úrokové sazby bank. Konkrétní nabídka se může lišit podle výše úvěru, hodnoty nemovitosti (LTV), vašeho příjmu, využívaných služeb banky nebo dalších podmínek. Sazby jsou uvedeny bez pojištění (s pojištěním jsou nižší).