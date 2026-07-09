Hypotéky dál zdražují. Krátká fixace už nemusí být jasná volba

Průměrná hypoteční sazba stoupla v červenci podle Swiss Life Hypoindexu na 5,32 %, index tak rostl po čtvrté v řadě. Vzhledem k tomuto trendu je podle odborníků nutné změnit pohled na délku fixace. Co zájemcům o hypotéku radí?
Český hypoteční trh zažil v červenci další nepříjemné překvapení. Hypotéky se vrátily na úroveň z listopadu 2024 a jarní naděje na trvalejší návrat sazeb pod pětiprocentní hranici se rychle rozplynula, hodnotí Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select, která zmíněný hypoindex zpracovává.
Nejvýhodnější zůstávají podle aktuálních dat hypotéky s tříletou fixací, kde se průměrná nabídková sazba pohybuje kolem 5,02 %. Nejdráže naopak vycházejí desetileté fixace s průměrnou sazbou 5,86 %.
|Fixace
|Do 80 % LTV
|Nad 80 % LTV
|1 rok
|5,11 %
|5,40 %
|3 roky
|5,02 %
|5,33 %
|5 let
|5,28 %
|5,59 %
|10 let
|5,86 %
|6,11 %
Zdroj: Swiss Life Select
Podle Sýkory vstupuje hypoteční trh do druhé poloviny roku 2026 s jasným signálem: tlak na růst sazeb nekončí a dostupnost financování se dál zhoršuje. Pro zájemce o vlastní bydlení to znamená nutnost pečlivě zvažovat načasování i strukturu úvěru – a počítat s tím, že levnější hypotéky se zatím nevracejí.
Prostor pro jejich pozvolné zlevňování se může podle analytiků Swiss Life Select objevit, pokud se podaří udržet klidnější geopolitickou situaci a bude pokračovat pokles inflačních rizik.
Pokud právě hypotéku řešíte, měli byste se dobře zamyslet nad délkou fixace.
Ještě před několika měsíci řada klientů předpokládala, že sazby budou pokračovat v poklesu, a proto dávala přednost jednoleté nebo tříleté fixaci. Dnešní vývoj však ukazuje, že tento scénář už není tak jednoznačný, upozorňuje Sýkora a radí vycházet při výběru fixace především z konkrétní životní situace, nikoli ze snahy odhadnout budoucí vývoj trhu.
Pokud je pro vás klíčová stabilita rodinného rozpočtu a měsíční splátka se pohybuje na hranici vašich finančních možností, dává podle analytika větší smysl delší fixace, který vám zajistí stejnou splátku na několik let dopředu.
V případě, že máte dostatečnou finanční rezervu a jste ochotní přijmout určité riziko, můžete zvolit kratší fixaci a nechat si tak možnost reagovat na případný pokles sazeb. Univerzálně správná varianta ale dnes podle odborníků neexistuje.
Jedním z hlavních témat druhé poloviny roku bude individuální nastavení hypotéky Rozdíly mezi nabídkami jednotlivých bank jsou totiž často výraznější než samotné meziměsíční pohyby Swiss Life Hypoindexu. Klient tak může správným výběrem banky nebo využitím individuální nabídky ušetřit víc, než kdyby několik měsíců čekal na nejistý pokles průměrných sazeb, uzavírá Sýkora.