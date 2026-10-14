Hypotéka před svatbou nebo až po ní? Podívejte se, jaký je v tom rozdíl

Žádost o hypotéku podaná za svobodna a ve svazku manželském může z pohledu banky znamenat odlišný přístup při posuzování bonity.
Pokud si pořizujete nemovitost jako nesezdaný pár, můžete volněji pracovat jak s nastavením samotného vlastnictví, tak i financování hypotéky. Můžete si snáze vybrat, jak o úvěr požádáte. Zda budete v žádosti uvedeni oba, nebo jen jeden z vás.
Varianta s jedním žadatelem bývá výhodná například tehdy, když druhý partner splácí jiné úvěry, platí alimenty nebo má horší úvěrovou historii. Banka posuzuje pouze příjmy a závazky jednoho žadatele, takže případné problémy se splácením neovlivní bonitu druhého partnera, vysvětlila Jana Vaisová, hypoteční specialistka FinGO s tím, že po uzavření sňatku může i nadále splácet úvěr jen jeden z manželů nebo může ke smlouvě přistoupit i druhý partner.
Pokud požádáte společně, banka zohlední příjmy vás obou a vy tak snáz dosáhnete na úvěr nebo získáte vyšší částku. Banka už ale v takovém případě samozřejmě hodnotí případné další závazky u obou žadatelů.
Společná hypotéka pomůže tehdy, když pár potřebuje vyšší úvěr a oba mají stabilní příjmy i zdravou finanční historii. O hypotéku dokonce mohou společně žádat až čtyři osoby ze dvou domácností. Klasicky se k takovému kroku přistupuje kvůli navýšení bonity: do příjmů se započítají veškeré příjmy všech žádajících osob, nastínila Vaisová.
Po svatbě banky posuzují příjmy společně
Jak ale upozornila, po uzavření manželství nebo stejnopohlavního partnerství se situace mění. V případě, že jste si předem neupravili společné jmění (SJ), banka bude podle Vaisové standardně požadovat, abyste do žádosti vstoupili oba. Výjimka se bude vztahovat jen na případy, kdy je společné jmění notářským zápisem zúženo a určitý majetek nebo závazky nejsou součástí společného jmění. Pak může být hypotéka vedena jen na jednoho z vás.
Tento krok se využívá například v případech, kdy jeden z partnerů podniká, má záznam v registru dlužníků nebo jeho příjmy nejsou pro banku dostatečně průkazné., doplňuje Jana Vaisová.
Řada lidí ani netuší, že po svatbě nebo uzavření partnerství už není možné jednoduše
požádat o hypotéku jen na jednoho z manželů/partnerů. Pokud chtějí tuto možnost zachovat, je potřeba společné jmění u notáře zúžit, proto se v některých případech vyplatí řešit financování ještě před svatbou nebo uzavřením partnerství
Rozvod hypotéku neruší
Pokud jsou na smlouvě o hypotéce manželé společně, tento závazek vůči bance rozvodem nijak nezaniká.
Ve skutečnosti pro banku rozvod nic nemění – oba bývalí manželé zůstávají spoludlužníky až do okamžiku, kdy banka schválí jiný způsob vypořádání, uvedla Vaisová s tím, že možností, jak situaci řešit, bývá několik.
Tím prvním je vyplacení jednoho z partnerů a převzetí hypotéky na jednu osobu, pokud ta si to může dovolit. Pro mnohé však zůstává finančně schůdnější variantou prodej nemovitosti a splacení úvěru z kupní ceny.
Nejrizikovějším řešením je podle hypoteční specialistky pokračovat ve společném úvěru i po rozvodu, protože pokud jeden přestane splácet, banka bude celou částku vymáhat po tom druhém.
Bývalí manželé či registrovaní partneři obvykle po rozvodu/rozchodu řeší majetkové vypořádání hlavně mezi sebou, ale zapomínají na to, že rozhodující slovo má banka. Jakákoli změna dlužníků nebo převzetí hypotéky jen jedním z partnerů totiž podléhá jejímu schválení, zdůraznila Vaisová a dodala, že se v takové situaci vyplatí začít jednat s bankou co nejdříve a hledat řešení ještě před případným vznikem problémů se splácením.