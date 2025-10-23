Měšec.cz  »  Hypermarket Globus spustil nový e-shop a chystá konkurenci rozvážkovým službám

Hypermarket Globus spustil nový e-shop a chystá konkurenci rozvážkovým službám

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Globus Online Autor: Globus ČR, v.o.s.
Ilustrační fotografie. Online nakupování přes e-shop hypermarketu Globus. (21. 10. 2025)

Hypermarket Globus po svých prodejnách ve Zličíně a v Ostravě spustil možnost objednat si nákup přes internet a vyzvednout jej přímo na prodejně také v pražských Čakovicích. 

Zároveň svůj stávající eshop s názvem iGlobus vylepšil a přejmenoval na Globus Online, nový e-shop je však dostupný v rámci testovacího provozu zatím jen pro jeho obchod v Čakovicích.

Objednávky zboží se nově zadávají přes web globusonline.cz nebo přes sekci Online na stránkách Globus.cz. Minimální hodnota nákupu je 500 korun. Za objednávky do 1500 Kč se účtuje poplatek 39 Kč, vyšší nákupy jsou bez poplatku. Zboží si můžete vyzvednout denně mezi 10. a 19. hodinou, a to zpravidla už tři hodiny po potvrzení objednávky – pokud to umožní kapacita prodejny.

U stávajících dvou prodejen v Praze – Zličíně a v Ostravě – Plesné se nadále využívá původní e-shop iGlobus.

Po testovacím období v Čakovicích plánuje Globus systém nasadit i na dalších pobočkách. Firma zároveň připravuje vlastní rozvážkovou službu, která by měla začít fungovat v příštím roce, včetně možnosti objednávek přes mobilní aplikaci Můj Globus. Do té doby Globus pro doručení menších nákupů bude nadále využívat rozvážkové služby Foodora a Wolt.

Technologické řešení Globus Online vzniklo ve spolupráci s českou firmou Shopsys, která zajišťuje e-shopové prostředí. Logistickou část systému dodal partner 4MAX, známý mimo jiné díky řešení Scan&Go.

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

