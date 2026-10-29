Hranice pro 23% daň z příjmů se mění. V roce 2027 si můžete vydělat téměř o 100 tisíc korun více

Někteří poplatníci musí platit daň z příjmů odvozenou z vyšší sazby. Jde o osoby s vyšší úrovní příjmu. Druhé daňové pásmo se sazbou 23 % se aplikuje na poplatníky, jejichž příjem ročně přesáhne 36násobek průměrné mzdy.
Letos tento limit vychází na částku 1 762 812 Kč. Pro příští rok ale průměrná mzda vzroste ze současných 48 967 Kč na 51 663 Kč. Tím se v roce 2027 zvýší i hranice pro zdanění vyšší sazbou, a to na 1 859 868 Kč.
Pokud tedy příjmy za daný rok dosáhnou této výše, do této hranice se zdaní 15 % a nad ní pak 23 %. V případě zaměstnanců se s daným limitem porovnává hrubá mzda, u OSVČ jsou to příjmy po odečtení výdajů.
V případě roční hrubé mzdy ve výši 2 mil. Kč se tedy příští rok její část do 1 859 868 Kč zdaní 15% sazbou a částka 140 132 Kč pak 23% sazbou.
Připomeňme ještě, že pro lidi s vyššími příjmy zůstává v platnosti hranice maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění (u zdravotního pojištění se podobný limit neaplikuje). Ten naopak zajišťuje, že odvádí zálohy jen do určité částky svého příjmu.
Maximální platba sociálního pojištění se stropuje na 48násobku průměrné mzdy. Kdysi byl limit pro progresivní sazbu daně z příjmů ve výši 23 % stanovován právě od této částky, později se však snížil na 36násobek, čím se rozšířila skupina lidí s vyšším zdaněním, zatímco maximální vyměřovací základ zůstal stejný. Poplatníci s příjmy od 36násobku do 48násobku průměrné mzdy tak odvádí relativně vyšší odvody než ti, jejichž příjmy přesahují 48násobek průměrné mzdy.
V letošním roce odpovídá 48násobek průměrné mzdy částce 2 350 416 Kč. Příští rok to bude 2 479 824 Kč.