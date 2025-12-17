Měšec.cz  »  Hranice příjmů pro nárok na daňový bonus se v příštím roce změní

Hranice příjmů pro nárok na daňový bonus se v příštím roce změní

Gabriela Hájková
Včera
přidejte názor

Sdílet

2026, změny, změna, nový rok Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek

V příštím roce se změní hranice příjmů, která zakládá nárok na daňový bonus.  Daňový bonus je vlastně záporná daňová povinnost u poplatníků, kteří si uplatnili daňové zvýhodnění na děti (minusovou daň může způsobit právě jen sleva na děti, u žádné jiné daňové slevy to možné není).

Institut daňového bonusu mohou využít jen poplatníci, kteří měli ve zdaňovacím období příjem ze zaměstnání nebo podnikání aspoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Letos jde o částku 124 800 Kč. 

Protože ale v příštím roce minimální mzda stoupne na 22 400 Kč, zvýší se i hranice příjmu pro nárok na uplatnění daňového bonusu, a to na 134 400 Kč. Do této hranice nezapočítáváme příjmy z nájmu a kapitálového majetku.

Daňový bonus můžete uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč. Jeho maximální výše není omezena na roční ani měsíční bázi.

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Příští rok se zvýší i ta minimální. Kolik budou brát uklízeči a kolik specialisté? Přečtěte si také:

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Příští rok se zvýší i ta minimální. Kolik budou brát uklízeči a kolik specialisté?

Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Přečtěte si všechny díly seriálu Změny a novinky v roce 2026 nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

Šestnáct novinek ve Windows 11 umožňujících upravit nastavení

Sociální pojištění 2026: změny v důchodech, odvodech i dávkách

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Matka a dcera lásku k přírodě proměnily v kvetoucí byznys

Modernizace prodeje softwaru: od CD k okamžitému stažení

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

V EU roste černá ekonomika v najímání IT odborníků

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

V chaosu veřejných zakázek létá bilion, technologie pomůžou

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).