Hranice příjmů pro nárok na daňový bonus se v příštím roce změní

Gabriela Hájková
Dnes
V příštím roce se změní hranice příjmů, která zakládá nárok na daňový bonus.  Daňový bonus je vlastně záporná daňová povinnost u poplatníků, kteří si uplatnili daňové zvýhodnění na děti (minusovou daň může způsobit právě jen sleva na děti, u žádné jiné daňové slevy to možné není).

Institut daňového bonusu mohou využít jen poplatníci, kteří měli ve zdaňovacím období příjem ze zaměstnání nebo podnikání aspoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Letos jde o částku 124 800 Kč. 

Protože ale v příštím roce minimální mzda stoupne na 22 400 Kč, zvýší se i hranice příjmu pro nárok na uplatnění daňového bonusu, a to na 134 400 Kč. Do této hranice nezapočítáváme příjmy z nájmu a kapitálového majetku.

Daňový bonus můžete uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč. Jeho maximální výše není omezena na roční ani měsíční bázi.

