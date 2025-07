Hovančák a Sánta budou novými členy představenstva České spořitelny

Norbert Hovančák a Attila Sánta se s účinností od 1. srpna 2025 stávají novými členy představenstva České spořitelny.





Hovančák bude odpovědný za korporátní bankovnictví, Sánta převezme odpovědnost za finanční řízení. Dosavadní členové představenstva odpovědní za tyto oblasti, Pavel Kráčmar (korporátní bankovnictví) a Ivan Vondra (finanční řízení), ukončí své působení v představenstvu banky k 31. červenci 2025.

Spořitelně se v posledních letech daří výrazně posilovat pozici tržní jedničky ve většině klíčových obchodních ukazatelů. S tím úzce souvisí i rostoucí spokojenost našich klientů a zlepšující se úroveň jejich finančního zdraví. Podíl Pavla a Ivana na těchto úspěších byl zásadní a patří jim za to velké poděkování, říká Tomáš Salomon, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny.

Norbert Hovančák působí ve Slovenské spořitelně od roku 1998, a to zejména v oblastech řízení rizik a korporátního bankovnictví. Od roku 2019 byl členem představenstva Slovenské spořitelny odpovědným za korporátní bankovnictví. Je absolventem Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Attila Sánta působí od roku 2005 v centrále skupiny Erste ve Vídni v oblasti finančního řízení. V posledních letech zastával pozice Head of Group Asset and Liability Management a následně Head of Group Balance Sheet Management. Předtím byl členem týmu finančního řízení Slovenské spořitelny. Vystudoval matematiku a management na Univerzitě Komenského v Bratislavě.