Hospodářské výsledky Saxo Bank: růst čistého zisku i počtu klientů

Gabriela Hájková
Včera
hospodářské výsledky peníze graf finance Autor: Shutterstock

Skupina Saxo Bank v první polovině letošního roku dosáhla čistého zisku ve výši 73 mil. eur. Meziročně jde o 18% nárůst (vývoj oproti prvnímu pololetí roku 2024). Celkové výnosy činily 335 mil. eur. 

Saxo Bank se také podařilo rozšiřovat svou klientskou základnu. Nyní skupina obsluhuje 1,4 mil. klientů, což je meziročně o 13 % více než v prvním pololetí roku 2024. Objem spravovaných aktiv dosáhl 118 mld. eur, což je na úrovni skupiny rekordní hodnota v její historii.

Počet obchodů na investičních platformách Saxo Bank Group se zvýšil o 28 %. Jde o důsledek otřesů na finančních trzích kvůli geopolitickému napětí, což vedlo ke zvýšené volatilitě na trzích a tím i k větší obchodní aktivitě.

Jsem rád, že i v první polovině roku 2025 pokračujeme ve stabilním vývoji a růstu napříč našimi obchodními aktivitami, a to i přes snížení naší geografické působnosti. Investiční kultura po celém světě vzkvétá a těší mě, že se tolik nových investorů rozhodlo zahájit či pokračovat ve své investiční cestě se Saxo Bank, okomentoval hospodářské výsledky skupiny Saxo Bank Kim Fournais, CEO a zakladatel Saxo Bank.

V březnu Saxo Bank oznámila podpis akvizice skupinou J. Safra Sarasin Group, která tak získala přibližně 70 % Saxo Bank A/S, dříve vlastněné společnostmi Geely Financials Denmark a Mandatum Group. Podle Fournaise představuje připojení příležitost k posílení základů pro další růst. Transakce nyní čeká na standardní schválení regulačními orgány.

