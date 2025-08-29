Měšec.cz  »  Hospodářské výsledky Saxo Bank: růst čistého zisku i počtu klientů

Hospodářské výsledky Saxo Bank: růst čistého zisku i počtu klientů

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

hospodářské výsledky peníze graf finance Autor: Shutterstock

Skupina Saxo Bank v první polovině letošního roku dosáhla čistého zisku ve výši 73 mil. eur. Meziročně jde o 18% nárůst (vývoj oproti prvnímu pololetí roku 2024). Celkové výnosy činily 335 mil. eur. 

Saxo Bank se také podařilo rozšiřovat svou klientskou základnu. Nyní skupina obsluhuje 1,4 mil. klientů, což je meziročně o 13 % více než v prvním pololetí roku 2024. Objem spravovaných aktiv dosáhl 118 mld. eur, což je na úrovni skupiny rekordní hodnota v její historii.

Počet obchodů na investičních platformách Saxo Bank Group se zvýšil o 28 %. Jde o důsledek otřesů na finančních trzích kvůli geopolitickému napětí, což vedlo ke zvýšené volatilitě na trzích a tím i k větší obchodní aktivitě.

Jsem rád, že i v první polovině roku 2025 pokračujeme ve stabilním vývoji a růstu napříč našimi obchodními aktivitami, a to i přes snížení naší geografické působnosti. Investiční kultura po celém světě vzkvétá a těší mě, že se tolik nových investorů rozhodlo zahájit či pokračovat ve své investiční cestě se Saxo Bank, okomentoval hospodářské výsledky skupiny Saxo Bank Kim Fournais, CEO a zakladatel Saxo Bank.

V březnu Saxo Bank oznámila podpis akvizice skupinou J. Safra Sarasin Group, která tak získala přibližně 70 % Saxo Bank A/S, dříve vlastněné společnostmi Geely Financials Denmark a Mandatum Group. Podle Fournaise představuje připojení příležitost k posílení základů pro další růst. Transakce nyní čeká na standardní schválení regulačními orgány.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 29. 8. 2025

Dále u nás najdete

Jak poplést drony, aby nedělaly to, co mají

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Továrna bývalého FABu teď místo klíčů chrlí miliony cylindrických vložek

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Každý Čech sní za rok minimálně jednu Studentskou pečeť

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

Komu bude zaměstnavatel povinně přispívat na penzi?

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).