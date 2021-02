Hospodářská komora žádá podnikatele, aby dál dodržovali protiepidemická opatření

Hospodářská komora apeluje na podnikatele, aby i po skončení nouzového stavu, pokud se rozhodnou otevřít své provozovny, zajistili bezpečné podmínky pro zákazníky i své zaměstnance. Inspirací pro ně mohou být pravidla proti šíření onemocnění covid-19, která sestavily podnikatelské svazy, unie a asociace a o nichž dnes zástupci těchto organizací a Hospodářské komory jednají.

Například Česká komora fitness vydala manuál pro provoz vnitřních sportovišť, bazénů, solárií a saun a dnes jej doplnila o 5+5 základních pravidel pro bezpečný provoz jak pro provozovatele, tak i pro zákazníky. Zajištění bezpečného prodejního prostředí pro své zákazníky i zaměstnance dnes garantoval i Svaz obchodu a cestovního ruchu.

Základní desatero bezpečného provozu pro ubytovací zařízení a gastropodniky sestavila Asociace hotelů a restaurací. Také Český svaz pivovarů a sladoven připomněl, že už na podzim vznikl program Bezpečná restaurace, který umožní otevřít hospody a restaurace, aniž by se staly zdravotním rizikem pro návštěvníky nebo obsluhu, říká Miroslav Diro, tiskový mluvčí Hospodářské komory České republiky.

Hospodářská komora také vyzývá všechny podnikatele, aby využili všech dostupných možností, kterými můžou přispět k tomu, aby se nezvyšovaly stavy nemocných a hospitalizovaných. Kromě standardních opatření, jako jsou rozestupy, správné nošení roušek a dezinfekce rukou, by měly zvýšit dezinfekci prostor, zintenzivnit větrání a použít moderní technologie, jako je třeba na vytrasování zaměstnanců nebo efektivní čištění vzduchu. Současně by měli dbát na to, aby nedocházelo k shlukování zákazníků na malém prostoru.