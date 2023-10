Home Credit začíná nabízet půjčku živnostníkům. Příští rok takto půjčí i právnickým osobám

Autor: Depositphotos.com

Home Credit nově nabízí Flexibilní půjčku i živnostníkům. Příští rok by stejný neúčelový úvěr měl nabídnout také právnickým osobám.





Z našeho průzkumu mezi podnikateli jednoznačně vyplynulo, že chtějí produkt, který si sjednají bez nutnosti osobní návštěvy, každý měsíc mohou posílat jinou částku, což ocení především sezónní podnikatelé, a půjčku mohou po splacení čerpat opakovaně, poukazuje na vlastnosti úvěrového produktu Milan Cáder, Ředitel divize Produkty a Marketing Home Credit ČR a SR.





Flexibilní půjčku tedy mohou podnikatelé sjednat online s tím, že smlouvu podepisují prostřednictvím SMS. Home Credit slibuje, že úvěr by měl být schválený do 15 minut a stačit by k němu mělo IČO a vlastní bankovní účet.

Podnikatelé mohou jednou ročně jednu splátku vynechat (jedná se ale jen o odložení splátky, ne o její odpuštění) a u těch zbylých pak měnit jejich výši, pokud budou respektovat minimální výši splátky sjednanou ve smlouvě. Půjčku je také možné čerpat v mezích schváleného úvěrového rámce i opakovaně.

K úvěru je k dispozici také mobilní aplikace, která obsahuje přehled o čerpání a splácení.

Home Credit nabízí živnostníkům půjčku od 8,9 % ročně (konkrétní výše závisí na tom, jak vám dopadne skóring) s tím, že jim půjčí 30 – 500 tis. Kč.