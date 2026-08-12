Home Credit rozšířil financování pro podnikatele o účelovou půjčku

Home Credit rozšířil nabídku úvěrů pro podnikatele. Nová účelová půjčka nabízí až 2 mil. Kč na investice, splácet ji lze až sedm let.
Podnikatelé si nově mohou u Home Creditu půjčit až 2 mil. Kč na větší investice do svého podnikání. Nová Účelová půjčka má splatnost od 12 do 84 měsíců a úroková sazba začíná na 6,9 % ročně.
Peníze lze použít například na nákup technologií, vybavení, vozidel, zásob či materiálu, modernizaci provozu nebo rekonstrukci provozovny.
Podmínkou pro získání sjednané úrokové sazby je doložení účelu využití peněz do 30 dnů od čerpání. Posloužit může například faktura, kupní smlouva, výpis z účtu nebo smlouva o dílo. Pokud podnikatel účel včas nedoloží, úrok se podle smluvních podmínek zvýší o 2 až 5 procentních bodů.
Za sjednání a vedení úvěru Home Credit neúčtuje poplatek, zdarma jsou také mimořádné splátky a předčasné splacení. Úvěr lze sjednat kompletně online, žadatelé musí doložit například totožnost, výpisy z účtu a daňové přiznání.
Home Credit už podnikatelům nabízí také Flexibilní půjčku do 500 tis. Kč, která funguje jako opakovaně dostupná finanční rezerva. Nová půjčka je naopak určena na jednorázové financování konkrétní větší investice.