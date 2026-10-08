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Home Credit přišel s novou půjčkou. Úroková sazba může být 6,90 %, ale také 25,90 %

Dalibor Z. Chvátal
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pobočka, Home Credit Autor: Home Credit a.s.
Pobočka společnosti Home Credit v Korso Karviná
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Home Credit má produktovou novinku v podobě klasického spotřebitelského úvěru s pevnými měsíčními splátkami. Půjčit si můžete od 10 000 Kč do 1 mil. Kč splatností max. 10 let. Úroková sazba se pohybuje od 6,90 do 25,90 % p.a.

Nebankovní společnost Home Credit začala vedle produktu s názvem Flexibilní půjčka poskytovat také klasický splátkový úvěr.

Flexibilní půjčka funguje jako revolvingový úvěr, u kterého můžete již splacené peníze opakovaně čerpat. Nová Klasická půjčka má předem stanovenou dobu splatnosti a měsíční splátku, tedy jde o typický spotřebitelský úvěr s danýmí splátkami.

S novým úvěrem si můžete půjčit od 10 000 do 1 000 000 Kč na dobu 6 až 120 měsíců. Úroková sazba začíná na 6,90 % p.a., v závislosti na vyhodnocení vaší žádosti však může dosáhnout až 25,90 % p.a.

Za sjednání a vedení půjčky nezaplatíte žádný poplatek, bez poplatku je i předčasné splacení.

Po každých 6 řádně uhrazených splátkách si můžete jednu splátku odložit nebo změnit její výši. Samotná změna je bezplatná.

Srovnání půjček od Home Creditu

Parametr Klasická půjčka Flexibilní půjčka
Typ úvěru Klasický splátkový Revolvingový
Výše půjčky 10 000 až 1 000 000 Kč 10 000 až 250 000 Kč
Doba splácení 6 až 120 měsíců Na dobu neurčitou
Úroková sazba 6,90 – 25,9 % p. a. 11,90 – 26,4 % p. a.
Měsíční splátka Pevná Volitelná, nejméně ve sjednané minimální výši
Opakované čerpání Ne Ano
Odklad splátky Po 6 řádných splátkách Neuvedeno
Poplatek za sjednání 0 Kč 0 Kč
Poplatek za vedení 0 Kč 0 Kč
Předčasné splacení Zdarma Zdarma

Příklad: Kolik zaplatíte za novou půjčku 100 000 Kč

Pokud si prostřednictvím Klasické půjčky půjčíte 100 000 Kč na 60 měsíců za podmínek modelového příkladu Home Creditu, budete měsíčně splácet 1975 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) v tomto případě dosahuje 7,10 %. Za 5 let tak zaplatíte celkem 118 500 Kč, tedy o 18 500 Kč více, než jste si půjčili. Jde o dobrou nabídku úrokové sazby pro bonitní klienty. 

Výsledná úroková sazba i RPSN budou záviset na vaší individuální nabídce, minimální sazba 6,90 % p.a. není proto garantovaná.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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