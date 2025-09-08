Měšec.cz  »  Home Credit představil novou půjčku. Při splacení do dvou týdnů za ni nezaplatíte žádný úrok

Home Credit představil novou půjčku. Při splacení do dvou týdnů za ni nezaplatíte žádný úrok

Gabriela Hájková
Včera
Nebankovní poskytovatel úvěrů Home Credit představil novou půjčku Záloha na výplatu. Účelem má být pomoc při překonání nečekaných finančních potíží před výplatou a alternativa k tradičním zálohám od zaměstnavatelů. 

Splatnost je 14 dní (celá částka najednou) s tím, že není možné ji prodloužit. Za sjednání, které je možné učinit pouze online, Home Credit neúčtuje žádný poplatek. Půjčit je možné maximálně 10 tis. Kč s tím, že ale není možné vzít si vyšší úvěr než odpovídá jedné třetině čistého příjmu žadatele. 

V případě, že nedodržíte splatnost, budou vám dle smlouvy naúčtovány náklady na vymáhání ve výši max. 300 Kč měsíčně a dále smluvní pokuta 0,1 % denně z
dlužné částky a úrok z prodlení v zákonné výši (ročně ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 %). Společnost Home Credit zde uvádí, že jakoukoli sankci může z části nebo úplně odpustit, například když uvidí, že máte snahu situaci řešit a závazky splatit.

Chceme kultivovat trh nebankovních půjček tak, aby byl pro širokou škálu klientů a jejich potřeby bezpečný a mohli jej využívat bez hrozby dluhové spirály způsobené půjčkami, které mají naprosto nekřesťanské podmínky, vysvětlil Roman Kůgel, ředitel divize Produkty. 

Důležité informace o půjčce:

  • splatnost: 14 dní (nelze prodloužit), 
  • poplatek za sjednání (lze jen online) a předčasné splacení: 0 Kč
  • maximální výše půjčky: 10 000 Kč (max. ale třetina čistého příjmu žadatele),
  • poskytnutí prostředků: cca do hodiny (nejpozději do jednoho dne) od schválení, které zabere několik minut,
  • úrok a RPSN při vrácení do doby splatnosti: 0 %, 
  • při prodlení: náklady na vymáhání ve výši max. 300 Kč měsíčně, smluvní pokuta 0,1 % denně z dluhu a úrok z prodlení v zákonné výši.

Zdroj: Home Credit

O tento úvěr může požádat zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR (tedy i cizinci), podle webu ale pouze zaměstnanci s výplatou na bankovní účet vedený v ČR. Záloha na výplatu je určena opravdu jen pro zaměstnance s platnou pracovní smlouvou a pravidelným příjmem – výplatou na běžný účet v ČR. Není určena ani pro OSVČ ani právnické osoby, upřesnila pro server Měšec.cz Kateřina Dobešová, vedoucí komunikace společnosti Home Credit.

Nebankovní poskytovatel půjček Home Credit nabízí také už několik let mikropůjčku Kamali, která je dlouhodobě pozitivně hodnocena Indexem odpovědného úvěrování pro své nízké náklady a transparentní podmínky.

