Home Credit představil novou půjčku. Při splacení do dvou týdnů za ni nezaplatíte žádný úrok

Gabriela Hájková
Dnes
peníze, finance, půjčka, půjčky, úvěr, úrok, sazba Autor: Shutterstock

Nebankovní poskytovatel úvěrů Home Credit představil novou půjčku Záloha na výplatu. Účelem má být pomoc při překonání nečekaných finančních potíží před výplatou a alternativa k tradičním zálohám od zaměstnavatelů. 

Splatnost je 14 dní (celá částka najednou) s tím, že není možné ji prodloužit. Za sjednání, které je možné učinit pouze online, Home Credit neúčtuje žádný poplatek. Půjčit je možné maximálně 10 tis. Kč s tím, že ale není možné vzít si vyšší úvěr než odpovídá jedné třetině čistého příjmu žadatele. 

V případě, že nedodržíte splatnost, budou vám dle smlouvy naúčtovány náklady na vymáhání ve výši max. 300 Kč měsíčně a dále smluvní pokuta 0,1 % denně z
dlužné částky a úrok z prodlení v zákonné výši (ročně ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 %). Společnost Home Credit zde uvádí, že jakoukoli sankci může z části nebo úplně odpustit, například když uvidí, že máte snahu situaci řešit a závazky splatit.

Chceme kultivovat trh nebankovních půjček tak, aby byl pro širokou škálu klientů a jejich potřeby bezpečný a mohli jej využívat bez hrozby dluhové spirály způsobené půjčkami, které mají naprosto nekřesťanské podmínky, vysvětlil Roman Kůgel, ředitel divize Produkty. 

Důležité informace o půjčce:

  • splatnost: 14 dní (nelze prodloužit), 
  • poplatek za sjednání (lze jen online) a předčasné splacení: 0 Kč
  • maximální výše půjčky: 10 000 Kč (max. ale třetina čistého příjmu žadatele),
  • poskytnutí prostředků: cca do hodiny (nejpozději do jednoho dne) od schválení, které zabere několik minut,
  • úrok a RPSN při vrácení do doby splatnosti: 0 %, 
  • při prodlení: náklady na vymáhání ve výši max. 300 Kč měsíčně, smluvní pokuta 0,1 % denně z dluhu a úrok z prodlení v zákonné výši.

Zdroj: Home Credit

O tento úvěr může požádat zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR (tedy i cizinci), podle webu ale pouze zaměstnanci s výplatou na bankovní účet vedený v ČR (dostupnost pro OSVČ ověřujeme).

Nebankovní poskytovatel půjček Home Credit nabízí také už několik let mikropůjčku Kamali, která je dlouhodobě pozitivně hodnocena Indexem odpovědného úvěrování pro své nízké náklady a transparentní podmínky.

