Home Credit nabízí zvýhodněné financování na zboží, které pomůže snížit spotřebu energie

Úvěrová společnost Home Credit začíná nabízet zvýhodněné financování zboží a technologií, které výrazně domácnostem pomohou snížit spotřebu energie.





Zelenou na splátky mohou využít klienti při nákupu kotlů, nových oken, tepelných čerpadel nebo pokud si objednají zateplení domu nebo solární panely. Půjčka se dá čerpat jen jednorázově. Klient může například využít půjčku na pokrytí doby, než mu přijde dotace na nákup energeticky úsporného zařízení. Půjčku totiž lze splatit kdykoliv předčasně bez poplatků, informoval Michal Fila, tiskový mluvčí Home Credit ČR a SR.





Zelenou na splátky nabízí úvěrová společnosti ze skupiny PPF s garantovanou sazbou 9,9 % p.a. Úvěr je možné čerpat na částku 50 až 500 tis. Kč. Splatnost můžete nastavit od 12 do 96 měsíců.

V případě, že projdete skóringem by úvěrovka měla po odeslání dokladů o příjmech půjčku schválit do 1 dne a následně odeslat peníze obchodníkovi do 24 hodin (od schválení půjčky).

Home Credit totiž nepošle peníze na váš účet, ale rovnou s ním zaplatí za dané zboží či technologii. Obchodníci jenom odkáží zájemce na webové stránky a požádají o vyplnění formuláře, případně předají telefonní kontakt na klientské centrum Home Creditu, doplnil Fila s tím, že klient při nákupu u obchodníka vyplní online formulář a klientské centrum Home Credit ho následně kontaktuje. Nebo můžete místo toho sami zavolat na klientské centrum přímo z místa prodeje, kde získáte kontaktní údaje. V obou případech s vámi pak operátor sjedná půjčku po telefonu.

Home Credit bude na této nabídce spolupracovat hlavně s lokálními poskytovateli ekologických a energeticky úsporných řešení, kteří jsou první volbou pro domácnosti.