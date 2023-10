Home Credit nabízí podnikatelům novou půjčku na rozvoj jejich činnosti

Autor: Depositphotos

Home Credit nabízí nový zajištěný úvěr pro podnikatele. Mohou s jeho pomocí investovat do svého podnikání a pořídit např. nové technologie a vybavení. Je poskytován právnickým i fyzickým podnikajícím osobám se sazbou 12,99 % ročně, do výše 30 mil. Kč a splatností nejvýše na 20 let.





Podnikatel, jenž musí provozovat výdělečnou činnost aspoň 6 měsíců, za úvěr musí ručit nemovitostí. Do zástavy budou přijímány zejména byty, rodinné domy a rekreační objekty zapsané v katastru nemovitostí, ale i zemědělské usedlosti a ateliéry. Výše schválené částky bude záviset na aktuální hodnotě nemovitosti.





Po prvním roce Home Credit umožní předčasné splacení bez poplatku. Za poskytnutí úvěru ale naúčtuje poplatek ve výši 2 % z čerpané částky.