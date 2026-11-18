Home Credit začal nabízet rozložení nákupů do měsíčních splátek s pevným úrokem max. 6,90 % p.a. Podle společnosti platí stejná sazba pro všechny žadatele, kterým úvěr schválí.
V Česku lze nabídku využít v 1098 kamenných prodejnách a na 612 e-shopech. Mezi zapojené prodejce patří například Alza, IKEA, Mobil Pohotovost nebo iStyle.
Splátky si můžete vyřídit už před nákupem.
Z webu Home Creditu nebo přímo v prodejně načtete QR kód. V aplikaci zadáte požadovanou částku, vyplníte své údaje a číslo bankovního účtu. Po schválení na něj dostanete peníze a za zboží zaplatíte vlastní kartou. Částku lze rozložit například do 4 měsíčních splátek.
Další možností je sjednání přímo u spolupracujícího prodejce. Prodavač vám může pomoci s žádostí, smlouvu ale potvrdíte sami ve svém telefonu. V e-shopu vyberete splátky Home Credit jako způsob platby v košíku.
Vyřízení má podle společnosti trvat zhruba 15 minut. Žadatel musí být plnoletý a mít pravidelný příjem. Home Credit před poskytnutím peněz prověří, zda zvládne půjčku splácet.
Nákup se splácí přes revolvingový účet s názvem Šikovný účet. Co z půjčených peněz splatíte, můžete znovu použít až do výše schváleného limitu. Základní tarif účtu je bez poplatku za vedení.
U samostatné Flexibilní půjčky na cokoli Home Credit stanovuje úrok každému žadateli zvlášť. Nová nabídka nákupů na splátky má naopak sazbu zastropovanou. Rozpětí úroků u jednotlivých možností financování vypadá takto:
|Nabídka Home Creditu
|Úrok p.a.
|Jak se určuje sazba
|Nová nabídka nákupu na splátky
|Nejvýš 6,90 %
|Stejná pro všechny schválené žadatele
|Splátkové programy Šikovného účtu podle sazebníku
|0 až 25,08 %
|Podle zvoleného programu
|Samostatná Flexibilní půjčka
|6,90 až 26,40 %
|Individuálně podle žadatele