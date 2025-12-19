Měšec.cz  »  Hodnota stravenky, která je daňově nejvýhodnější, se příští rok zvýší. Většina zaměstnanců ji ale nedostane

Hodnota stravenky, která je daňově nejvýhodnější, se příští rok zvýší. Většina zaměstnanců ji ale nedostane

Gabriela Hájková
Dnes
Stravenky Autor: Sodexo Benefity
Stravenky

Výše stravného se příští rok zvýší. Vyplývá to z vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí, které jejím prostřednictvím každý rok stanovuje výši stravného na pracovních cestách. 

Sazby stravného se změní. Podívejte se, kolik nově dostanete na jídlo, když vás zaměstnavatel vyšle do zahraničí

Z vyhlášky pro nové stravné jde zároveň odvodit hodnota stravenky, která je daňově nejvýhodnější. Ta se příští rok zvýší o 11 Kč na 235 Kč na den.

hodnota daňově optimální stravenky vzrosteAutor: Pluxee ČR, a. s.

Podle Jana Michelfeita ze společnosti Pluxee data ukazují, že průměrná cena obědových menu se dostala v roce 2022 nad 200 Kč a od té doby se drží zhruba kolem této úrovně (v nejdražších regionech je mezi 212 až 215 Kč. Z pohledu těchto cen by tak částka 235 korun měla v současnosti bez problémů pokrýt běžný oběd v restauraci. Realita je ale trochu jiná. Firmy potenciál stravenek dlouhodobě nevyužívají. Nejčastější hodnota příspěvku na stravování se u našich klientů pohybuje mezi 120 až 130 korunami na den, informoval Michelfeit a dodal, že příspěvek na stravování podle průzkumů Pluxee dostává více než 80 % zaměstnanců (přes 23 % zaměstnanců formou stravenek nebo digitální stravenkové karty).

Jak spočítat hodnotu daňově optimální stravenky

Jak už jsme uvedli, optimální výše stravenky vychází z vyhlášky ministerstva práce. Pro rok 2026 je rozpětí stravného při cestě v délce 5 až 12 hodin stanoveno na 155 – 185 Kč. Pro daňovou optimalizaci je rozhodující právě horní hranice. Z pohledu zaměstnavatele je celá hodnota stravování vždy daňovým nákladem. Firma si tak může do nákladů uplatnit i 300 Kč na den, pokud je to cena obvyklá za oběd v dané lokalitě – ať už formou stravenek, stravovacího paušálu nebo v podobě závodního stravování, vysvětlil Michelfeit. 

Zahraniční stravné na pracovní cestě: Poradíme, jak ho vypočítat, kolik reálně dostanete a čím je to ovlivněno

Připomněl zároveň, že roli zde hraje také zdanění na straně zaměstnance. Daňově je zvýhodněno nejvýše 70 % hodnoty stravného na pracovní cestě. Vše nad limit už podléhá dani z příjmu i odvodům na sociální, zdravotní a nově také nemocenské pojištění, dodal.

Zaměstnavatel tedy může svým lidem poskytnou maximálně 129,50 Kč (70 % ze 185 Kč) aby to bylo bez daňové zátěže na jeho straně.

Pokud firma zvolí nejčastější model financování, kdy hradí 55 % hodnoty stravenky a zbytek si doplácí zaměstnanci, vychází celková daňově optimální hodnota stravenky právě na 235 korun. Zaměstnavatel tedy přispěje 129,50 Kč a zbývajících 105,50 doplácí sám zaměstnanec.

Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Přečtěte si všechny díly seriálu Změny a novinky v roce 2026 nebo sledujte jeho RSS
Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

