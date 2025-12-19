Hodnota stravenky, která je daňově nejvýhodnější, se příští rok zvýší. Většina zaměstnanců ji ale nedostane

Výše stravného se příští rok zvýší. Vyplývá to z vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí, které jejím prostřednictvím každý rok stanovuje výši stravného na pracovních cestách.
Z vyhlášky pro nové stravné jde zároveň odvodit hodnota stravenky, která je daňově nejvýhodnější. Ta se příští rok zvýší o 11 Kč na 235 Kč na den.
Podle Jana Michelfeita ze společnosti Pluxee data ukazují, že průměrná cena obědových menu se dostala v roce 2022 nad 200 Kč a od té doby se drží zhruba kolem této úrovně (v nejdražších regionech je mezi 212 až 215 Kč.
Z pohledu těchto cen by tak částka 235 korun měla v současnosti bez problémů pokrýt běžný oběd v restauraci. Realita je ale trochu jiná. Firmy potenciál stravenek dlouhodobě nevyužívají. Nejčastější hodnota příspěvku na stravování se u našich klientů pohybuje mezi 120 až 130 korunami na den, informoval Michelfeit a dodal, že příspěvek na stravování podle průzkumů Pluxee dostává více než 80 % zaměstnanců (přes 23 % zaměstnanců formou stravenek nebo digitální stravenkové karty).
Jak spočítat hodnotu daňově optimální stravenky
Jak už jsme uvedli, optimální výše stravenky vychází z vyhlášky ministerstva práce. Pro rok 2026 je rozpětí stravného při cestě v délce 5 až 12 hodin stanoveno na 155 – 185 Kč.
Pro daňovou optimalizaci je rozhodující právě horní hranice. Z pohledu zaměstnavatele je celá hodnota stravování vždy daňovým nákladem. Firma si tak může do nákladů uplatnit i 300 Kč na den, pokud je to cena obvyklá za oběd v dané lokalitě – ať už formou stravenek, stravovacího paušálu nebo v podobě závodního stravování, vysvětlil Michelfeit.
Připomněl zároveň, že roli zde hraje také zdanění na straně zaměstnance. Daňově je zvýhodněno nejvýše 70 % hodnoty stravného na pracovní cestě.
Vše nad limit už podléhá dani z příjmu i odvodům na sociální, zdravotní a nově také nemocenské pojištění, dodal.
Zaměstnavatel tedy může svým lidem poskytnou maximálně 129,50 Kč (70 % ze 185 Kč) aby to bylo bez daňové zátěže na jeho straně.
Pokud firma zvolí nejčastější model financování, kdy hradí 55 % hodnoty stravenky a zbytek si doplácí zaměstnanci, vychází celková daňově optimální hodnota stravenky právě na 235 korun. Zaměstnavatel tedy přispěje 129,50 Kč a zbývajících 105,50 doplácí sám zaměstnanec.