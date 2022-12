Hello bank! rozdává cashback: 10 %, max. 500 Kč získáte zpět při platbě kosmetiky, drogerie a vitamínů

Autor: BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod

Hello bank má akci na svoji kreditní kartu HelloPay. Pokud v době od 3. 12. do 11. 12. 2022 včetně zaplatíte kartou ve vybraných obchodech, banka vám automaticky připíše cashback 10 %, max. 500 Kč.





Cashback dostanete při použití karty u těchto typů obchodníků:





Obchody s kosmetikou,

drogerie,

lékárny.

Akce platí kdekoli v ČR a v zahraničí. Pro rozlišení obchodu je zásadní tzv. MCC kód obchodníka, podle kterého je vedený u svého akceptanta karet. To nemáte šanci zjistit, takže u typicky drogistických řetězců je to jasné, ale u smíšenách prodejen, byť s drogerií či lékárnou, to může být nejisté.

Cashback nedostanete, pakliže použijete kartu Curve s podkladovou kartou Hello bank! Skutečně musíte platit přímo kartou Hello bank!, jedno jakým způsobem.