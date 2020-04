 »   »  Hello bank! od května sníží úrokové sazby na spoření

Dalibor Z. Chvátal

Hello spořicí účet od Hello bank! bude mít od 1. 5. 2020 novou, nižší úrokovou sazbu 1 % p.a. do 300 000 Kč. Do konce dubna je to 1,50 % p.a. pro zůstatek do 300 000 Kč. Úrokovou sazbu banka beze změny držela od 1. listopadu 2018. Při překročení zůstatku 300 000 Kč se poté celá částka již neúročí.

Běžný účet od Hello bank! je rovněž úročen, banka na něm nabízí úrokovou sazbu 0,60 % p.a. do 100 000 Kč, nad tuto částku se opět neúročí.