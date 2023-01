Hello bank! má akci: za konsolidaci půjček dá 1000 Kč do Alzy, EKO půjčku má s garantovanou sazbou

Autor: PNM International

Hello bank! dává od 2. ledna 2023 ke konsolidaci půjček bonus v podobě elektronického voucheru v hodnotě 1000 Kč na nákup zboží v obchodě Alza. Sloučit své půjčky můžete až do výše 1 mil. Kč s délkou splácení až na 10 let. Rozpětí nabízené úrokové sazby je od 6,99 do 16,99 % p.a.





Na voucher máte nárok v případě, že jste :





O konsolidaci půjček požádali v období od 2. do 31. ledna 2023,

požádali o konsolidaci napřímo, bez zprostředkovatele,

žádost o konsolidaci bude schválena nejpozději do 28. února 2023 a do stejného data dostanete sjednanou částku na účet.

Konsolidovat můžete pouze půjčky, které máte sjednané u jiných institucí než u Hello bank!

Voucher na nákup libovolného zboží v Alze obdržíte nejpozději do 15. března 2023.

Pokud byste měli v plánu investovat v roce 2023 do úsporného bydlení, můžete u Hello bank! požádat o EKO půjčku, která má garantované úročení ve výši 6,5 % p.a. Lze ji využít na rekonstrukci, například na zateplení domu, výměnu oken, nákup tepelného čerpadla nebo solárních panelů. EKO půjčku můžete využít také na nákup elektromobilu nebo plug-in hybridů. Tento finanční produkt je v nabídce Hello bank! od března 2021, tehdy měla EKO půjčka úrokovou sazbu od 4,90 do 8,90 % p.a.