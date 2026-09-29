Hasičům a policistům se zvýší platy. Ministr Metnar oznámil, o kolik každý rok porostou

Hasiči, policisté, celníci a příslušníci Vězeňské služby ČR si přilepší. V příštích třech letech jim totiž vzrostou platy. Každý rok by se měly zvýšit o 2600 – 2900 Kč měsíčně tak, aby stát začátku roku 2029 vyplácel policistům a hasičům po absolvování odborné přípravy nástupní plat ve výši 50 000 Kč.
Ministr vnitra Lubomír Metnar uvedl, že tarifní složka by měla růst o 1300 Kč ročně a o stejnou částku by se zvyšoval také stabilizační příplatek. Zbytek by činila tzv. nadtarifní část platu, kterou získávají příslušníci bezpečnostních sborů za přesčasy či pohotovost. Celkem by se tedy mohl měsíční plat zvýšit za tři roky až o 8700 Kč. Odbory by stály spíš o to, aby došlo k plošnému navýšení hlavně u tarifů a ne tolik v nenárokové složce.
Potřebujeme nabírat nové policisty a hasiče, ale stejně důležité je udržet ve službě zkušené lidi. Proto jsme připravili dlouhodobý a předvídatelný systém, který počítá s růstem platů nových i stávajících příslušníků, uvedl Metnar s tím, že růst platů se bude týkat všech policistů, hasičů, celníků a příslušníků Vězeňské služby ČR bez ohledu na délku služby nebo služební zařazení.
Podstatně by se měly podle něj zvýšit i platy občanských zaměstnanců, kteří pracují např. pro ozbrojené síly, ministerstvo obrany nebo bezpečnostní sbory hlavně v různých úřednických a technických profesích a jejich pracovní poměr se řídí podle zákoníku práce.
Podle Metnara resort počítá v rozpočtu také s náklady na posílení počtu policistů a hasičů. U Policie ČR má dojít k navýšení o 1500 míst. Hasičský záchranný sbor by měl posílit asi o 100 osob. O 50 % má vzrůst také neinvestiční dotace pro dobrovolné hasiče.
Stát ale plánuje také investice do kyberbezpečnosti (+ 240 mil. Kč) a obměny techniky, výstroje a výzbroje (+ 5,2 mld. Kč).