Měšec.cz  »  Hardwarové peněženky Trezor pořídíte s valentýnskou slevou

Hardwarové peněženky Trezor pořídíte s valentýnskou slevou

Tomáš Krause
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Trezor Safe 7 Autor: Trezor (publikováno se svolením)
Trezor Safe 7

Čtete náš seriál o bitcoinu pro začátečníky nebo posloucháte podcast Bitcoin a blondýna? Pak by vás mohlo zajímat, že Trezor má do konce příštího týdne valentýnské slevy na své hardwarové peněženky. Ty jsou, jak jistě víte, nejbezpečnějším způsobem uchování bitcoinu.

Pokud máte v bitcoinu vyšší desítky tisíc, určitě si  hardwarovou peněženku pořiďte. Jde o jednoúčelové zařízení, které nedělá nic jiného, než že střeží vaše bitcoiny. Zařízení není připojené k internetu a je v podstatě nehacknutelné. 

Pro našince je určitě zajímavé, že hardwarová peněženka je český vynález a firma Trezor je špičkou v oboru a jeden ze dvou největších výrobců peněženek na světě. Pro začátečníka tak nedává žádný smysl porozhlížet se po jiné značce a pokud se pro hardwarovou peněženku rozhodnete, sáhněte po Trezoru. Nejlevnější model Trezor Safe 3 pořídíte v aktuální valentýnské akci za 1 349 Kč, což je více než příznivá cena za klidný spánek.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete, případně něco nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování. Detaily o affiliate programech najdete zde.

Největší hrozbou pro majitele kryptoměn jsou oni sami, říká šéf firmy na výrobu hardwarových peněženek
Největší hrozbou pro majitele kryptoměn jsou oni sami, říká šéf firmy na výrobu hardwarových peněženek
0:00/
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Tomáš Krause

V roce 1998 jsem s Michalem vymyslel a založil Root.cz. Poslední článek na Roota jsem napsal v roce 2007. Od roku 2017 tvořím bitcoinvkapse.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).