Hardwarové peněženky Trezor pořídíte s valentýnskou slevou

Čtete náš seriál o bitcoinu pro začátečníky nebo posloucháte podcast Bitcoin a blondýna? Pak by vás mohlo zajímat, že Trezor má do konce příštího týdne valentýnské slevy na své hardwarové peněženky. Ty jsou, jak jistě víte, nejbezpečnějším způsobem uchování bitcoinu.
Pokud máte v bitcoinu vyšší desítky tisíc, určitě si hardwarovou peněženku pořiďte. Jde o jednoúčelové zařízení, které nedělá nic jiného, než že střeží vaše bitcoiny. Zařízení není připojené k internetu a je v podstatě nehacknutelné.
Pro našince je určitě zajímavé, že hardwarová peněženka je český vynález a firma Trezor je špičkou v oboru a jeden ze dvou největších výrobců peněženek na světě. Pro začátečníka tak nedává žádný smysl porozhlížet se po jiné značce a pokud se pro hardwarovou peněženku rozhodnete, sáhněte po Trezoru. Nejlevnější model Trezor Safe 3 pořídíte v aktuální valentýnské akci za 1 349 Kč, což je více než příznivá cena za klidný spánek.
