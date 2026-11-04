Hackeři napadli českou kryptoměnovou burzu Coinmate. Dostali se k osobním údajům některých uživatelů

Neznámí útočníci se dostali k osobním údajům některých zákazníků české kryptoburzy. Podle informací zveřejněných společností Coinmate hackeři získali 30. 10. 2026 neoprávněný přístup do části systémů a stáhli si z nich identifikační a kontaktní údaje některých uživatelů (rozsah se u jednotlivých osob liší, incident se ale dotkl 123 200 lidí). Konkrétně unikla např. jména a příjmení, pohlaví, data a místa narození, státní příslušnost, adresy bydliště a telefonní čísla.
Burza podle svých informací po zjištění útoku přístup do systémů zablokovala a zranitelnost odstranila.
Coinmate ubezpečuje, že nedošlo k úniku e-mailů, hesel, dvoufázových ověření, API klíčů, dokladů totožnosti, rodných čísel, čísel bankovních účtů, adres peněženek ani informací o tom, kolik kryptoměn nebo peněz zde klienti mají.
Uniklé údaje tak útočníkům neumožňují přihlášení do účtu, výběr ani převod prostředků nebo změnu přihlašovacích údajů.
Poukazují ale na to, že si daní lidé u burzy pravděpodobně nějaké kryptoměny v minulosti koupili a odcizené kontakty umožňují na tyto osoby v budoucnu namířit nějaký druh podvodu s cílem jim případné kryptoměny odcizit.
Prostředky klientů nebyly v ohrožení a všechny služby fungují bez omezení. Neoprávněný přístup jsme zablokovali, zranitelnost odstranili a incident nahlásili úřadům. Všem dotčeným uživatelům se omlouváme. Situaci bereme vážně, proto jsme zasažené uživatele informovali napřímo a dali jim konkrétní doporučení, jak se chránit před případnými podvody. Na dalším posílení zabezpečení pracujeme s externími odborníky, uvedl v reakci na incident Roman Valihrach, CEO Coinmate s tím, že burza kontaktovala Českou národní banku, Úřad pro ochranu osobních údajů a podala trestní oznámení.
Coinmate dotčeným uživatelům 3. listopadu posílala e-mail s přesným výčtem údajů, kterých se únik týká. Tato zpráva naopak neobsahuje žádný odkaz na přihlášení, takže pokud v souvislosti s incidentem přišel e-mail s výzvou k přihlášení, jde o podvod.
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Coinmate nyní klienty před možnými podvody varuje a zdůrazňuje, že po telefonu, v SMS ani e-mailem nikdy nevyžaduje heslo, kód pro dvoufázové ověření nebo převod prostředků. Burza (a mimochodem ani žádný jiný subjekt, který poskytuje služby spojené s kryptoměnami) by po vás nikdy neměl chtít znát obnovovací frázi (tzv. seed peněženky).
Nikdy po vás nebudeme chtít, abyste si nainstalovali aplikaci pro vzdálený přístup k počítači nebo telefonu (například AnyDesk nebo TeamViewer). Kdo vás o to žádá, je podvodník, zdůrazňuje Coinmate s tím, že pokud mají zákazníci podezření v souvislosti s nějakým hovorem či zprávou, mají pravost ověřit u podpory na support@coinmate.io. Do účtu by podle burzy měl zákazník vstupovat přes ručně zadanou adresu coinmate.io nebo přes mobilní aplikaci, nikdy ne přes odkaz ze zprávy či e-mailu. Burza také radí si aktivovat dvoufázové ověření pro přihlášení.
Valihrach oznámil, že burza zavádí další bezpečnostní opatření, například druhou vrstvu ověření všech přístupových cest do aplikace, takže každý přístup bude nutné povolit na dvou místech. Mění také firmu, která provádí bezpečnostní audity.