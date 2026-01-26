Měšec.cz  »  Další řetězec startuje s vlastní dovážkou zboží z e-shopu. Začne v metropoli, ale rozšíří se i do dalších měst

Další řetězec startuje s vlastní dovážkou zboží z e-shopu. Začne v metropoli, ale rozšíří se i do dalších měst

Gabriela Hájková
Včera
Globus spouští vlastní rozvoz zboží ze svého e-shopu Globusonline.cz. Vlastní dovážka zboží domů bude nejprve fungovat v Praze. Dosud bylo možné přes web iGlobus.cz vyzvednout online objednávky v Ostravě a Praze na Zličíně. Systém se nyní přesunul na platformu Globusonline.cz, která nabízí osobní vyzvednutí i v Čakovicích a je tu možné objednat i zmíněný dovoz ke dveřím prostřednictvím společnosti DODO.

Vlastní rozvor Globus v ostrém provozu spustí 27. ledna, přičemž nejprve bude služba dostupná jen v metropoli a později se rozšíří i do dalších míst. Na jaře e-shop otevřeme pro vybrané lokality ve Středočeském kraji a v Ostravě. V plánu máme i další oblasti, uvedla tisková mluvčí Globus Aneta Turnovská s tím, že zákazníci na e-shopu najdou i většinu akčního zboží z letáků pro hypermarkety. 

Cena za vyzvednutí nákupu závisí na množství objednaného zboží a najdete ji ve shrnutí v košíku:

  • 39 Kč při objednávce do 1500 Kč,
  • bez poplatku při objednávce nad 1500 Kč.

Abyste si mohli zadat vyzvednutí nákupu, musí vaše objednávka stát minimálně pětistovku, nesmí naopak přesáhnout hodnotu 20 000 Kč.

Cena rozvozu závisí na množství objednaného zboží a najdete ji ve shrnutí v košíku:

  • 99 Kč při objednávce do 1800 Kč,
  • bez poplatku při objednávce nad 1800 Kč.

Minimální objednávka pro doručení domů je 1000 Kč.

V první fázi bude u dovážky domů možné vybrat doručení do druhého při objednání do půlnoci dne předešlého. Ve druhé fázi, zhruba na jaře, přibude možnost doručení už v den objednání. S rozvojem služby bude Globus postupně zkracovat doručovací sloty tak, aby zákazník měl nad doručením maximální kontrolu, dodala Turnovská. Na jaře by podle ní mělo také dojít k plnému propojení rozvozu s mobilní aplikací Můj Globus.

Vybraný sortiment hypermarketů Globus bude i nadále dostupný také skrze platformy foodora a Wolt. 

