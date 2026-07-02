Globus od července zvyšuje mzdy a příspěvek na stravování

Globus od července navýší celkové mzdové náklady o 6,4 %. Zaměstnancům zvýší mzdy, příspěvek na stravování i podíl na výsledku firmy.
Globus od 1. července 2026 navýší celkové mzdové náklady o 6,4 %. Změna se týká hypermarketů i menších konceptů Globus Bistro a Globus Fresh a promítne se do základních mezd i dalších složek odměňování. Řetězec v Česku zaměstnává více než 5200 lidí, průměrná mzda na pozici pokladní přitom činí 31 200 Kč.
Od stejného data řetězec zvyšuje také příspěvek na stravování ze současných 100 Kč na 125 Kč za směnu. Podle firmy ho i nadále plně hradí zaměstnavatel. Od nového obchodního roku 2026/2027 pak dojde také k navýšení odměny za podíl na pozitivním ekonomickém výsledku společnosti, a to ze současných 3 % na 5 %.
Další změny mají začít platit od 1. ledna 2027. Všichni zaměstnanci budou mít nově nárok na 25 dní dovolené ročně. Ti, kteří budou k 31. prosinci 2026 v Globusu pracovat déle než pět let, získají navíc dva dny rekondičního volna ročně.
Maloobchod není jednoduché odvětví. O to více si vážíme lidí, kteří s námi zůstávají dlouhé roky. Chceme, aby věděli, že jejich práce a loajalita mají pro Globus skutečnou hodnotu. Proto rozšiřujeme nejen systém odměn, ale přidáváme také další benefity, vysvětluje Sandra Kipeťová, personální vedoucí společnosti Globus ČR.
Součástí zaměstnaneckých benefitů řetězce je také 13. mzda, příspěvek na penzijní spoření, MultiSport karta, zaměstnanecké slevy u obchodních partnerů a celoroční neomezená 15% sleva na nákupy v Globusu. Do úprav mezd, odměn a benefitů chce Globus investovat 259 mil. Kč.
Mzdy letos zvyšovaly i další obchodní řetězce. Tesco od 1. srpna 2026 zvýší mzdy zaměstnancům na provozních pozicích s tarifní mzdou v průměru o 4,8 % na obchodech a o 4,6 % v distribučním centru. Základní nástupní hrubá mzda pokladních v Tescu nyní dělá 32 300 Kč.
BILLA od dubna zvýšila mzdy zaměstnancům o 4 % a základní nástupní mzda na pozici pokladní nově činí 29 400 Kč. Lidl od března zvýšil mzdy na všech úrovních a u pozice prodavač/prodavačka uvádí nástupní mzdu 31 938 Kč při úvazku 35 hodin týdně. PENNY od března zvýšilo příjmy zaměstnancům minimálně o 5 % a základní nástupní mzdu pokladních bez příplatků posunulo na 33 800 Kč hrubého měsíčně.