Měšec.cz

Globus dá školákům za vysvědčení zmrzlinu zdarma

Monika Veselíková
Včera
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Točená zmrzlina Autor: Depositphotos
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Žáci základních škol si mohou v pátek 26. června vyzvednout u hypermarketů Globus zmrzlinu zdarma. Stačí předložit letošní vysvědčení.

Globus bude v pátek 26. června rozdávat školákům zmrzlinu zdarma, na výběr bude minimálně ze dvou příchutí. Žáci základních škol si ji mohou vyzvednout od 10:00 do 19:00 u zmrzlinových stánků před hypermarkety Globus, kterých je v České republice šestnáct.

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Podmínkou je předložení letošního vysvědčení z první až deváté třídy základní školy. Odměna za celoroční snahu ve škole a zároveň zpříjemnění začátku letních prázdnin je v Globusu už tradiční záležitostí. Každý rok si k nám pro zmrzlinu přijdou stovky dětí a věříme, že vzhledem k aktuálnímu horkému počasí bude letošní zájem ještě větší, věří Zdeněk Vesecký, tiskový mluvčí řetězce Globus.

Řetězec na poslední den školního roku připravil také speciální nabídku párků v rohlíku. Dva kusy budou stát 30 Kč, běžná cena jednoho párku v rohlíku je 25 Kč.

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Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

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