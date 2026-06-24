Globus dá školákům za vysvědčení zmrzlinu zdarma

Žáci základních škol si mohou v pátek 26. června vyzvednout u hypermarketů Globus zmrzlinu zdarma. Stačí předložit letošní vysvědčení.
Globus bude v pátek 26. června rozdávat školákům zmrzlinu zdarma, na výběr bude minimálně ze dvou příchutí. Žáci základních škol si ji mohou vyzvednout od 10:00 do 19:00 u zmrzlinových stánků před hypermarkety Globus, kterých je v České republice šestnáct.
Podmínkou je předložení letošního vysvědčení z první až deváté třídy základní školy.
Odměna za celoroční snahu ve škole a zároveň zpříjemnění začátku letních prázdnin je v Globusu už tradiční záležitostí. Každý rok si k nám pro zmrzlinu přijdou stovky dětí a věříme, že vzhledem k aktuálnímu horkému počasí bude letošní zájem ještě větší, věří Zdeněk Vesecký, tiskový mluvčí řetězce Globus.
Řetězec na poslední den školního roku připravil také speciální nabídku párků v rohlíku. Dva kusy budou stát 30 Kč, běžná cena jednoho párku v rohlíku je 25 Kč.