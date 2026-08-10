Generali zvýšila zisk téměř o pětinu a hlásí rekord u životního pojištění

Skupina Generali v prvním pololetí zvýšila zisk i objem vybraného pojistného. Dařilo se životnímu i neživotnímu pojištění, včetně pojištění aut.
Skupina Generali, do které patří také Generali Česká pojišťovna, vykázala za první polovinu letošního roku čistý zisk 2,54 mld. EUR. Meziročně jde o růst o 17,9 %. Provozní zisk se zvýšil o 11,2 % na 4,5 mld. EUR.
Hrubé předepsané pojistné dosáhlo 53,4 mld. EUR, což je o 5,8 % více než před rokem. V životním pojištění vzrostlo pojistné o 5,5 % na 33,44 mld. EUR, především díky tradičním spořicím produktům. Čisté příjmy z životního pojištění dosáhly rekordních 8,3 mld. EUR.
V neživotním pojištění vybrala skupina na pojistném 20 mld. EUR, meziročně o 6,3 % více. U pojištění motorových vozidel vzrostlo pojistné o šest procent, přičemž silný růst Generali zaznamenala mimo jiné ve střední a východní Evropě.
Segmenty životního i neživotního pojištění pokračovaly v trajektorii stabilního komentoval výsledky Philippe Donnet, generální ředitel skupiny Generali.
růstu provozního výsledku a technické ziskovosti, a to navzdory vyšším dopadům přírodních katastrof. Tyto výsledky jsou odrazem nasazení všech našich kolegů i naší distribuční sítě,