Generali Česká předělala pojistku Jistota pro drobné podnikatele. Nabízí vyšší limity a kryje nová rizika

Generali Česká pojišťovna pozměnila pojistku Jistota pro drobné podnikatele a živnostníky. Nová verze produktu Jistota 2.0 by měla nabídnout vyšší limity a další pojistná rizika.





Pojištění Jistota 2.0 je určena pro podnikatelské subjekty s příjmy max. do 15 mil. Kč ročně, movitým majetkem do 10 mil. Kč a hodnotou staveb do 40 mil. Kč.





Pojistka obsahuje pojištění majetku, odpovědnosti a asistenční služby, přičemž pojištění majetku zahrnuje:

pojištění stavby a movitých věcí,

pojištění přerušení provozu,

pojištění elektronických zařízení,

pojištění strojů.

Novinkou u pojištění majetku je nabídka krytí v rámci třech přednastavených balíčků s názvy Start, Standard a All Risks.

Allrisková varianta kryje mimo běžná majetková pojistná nebezpečí i případy, na které se pojištění standardně nevztahuje. Nově tato varianta funguje na principu – co není v pojištění vyloučeno, je pojištěno. V praxi tak kryje i případy jako jsou pády či nárazy, s nimiž se podnikatelé v praxi setkávají poměrně často a mnohdy se za vzniklými škodami skrývá pouhá neopatrnost, informoval Martin Flajšar, ředitel produktového managementu korporátního a SME pojištění v Generali České pojišťovně.

Dodal také, že u pojištění staveb pojišťovna reaguje na následky zvýšené inflace v uplynulých obdobích, která se promítla do hodnoty nemovitostí. Stavby je tak možné nyní pojistit do limitu 40 mil. Kč. Dostupná je zde také automatické indexace pojistné částky, která by měla bránit podpojištění. V rámci staveb jsou také nově pojištěny i živé rostliny, které jsou jejich součástí (tzv. zelené střechy či stěny).

V rámci dílčích pojištění pak byly podle Flajšara navýšeny limity a rozšířena pojistná ochrana (např. pojištění skel, které se vztahuje na pojištění veškerých stavebních součástí budov, kdy se nemusí jednat jen o vnější skla, ale i o vnitřní vč. pojištění markýz či světelných reklam).

Nově se u pojištění přerušení provozu nabízí i pojištění vícenákladů, které se může hodit například pro zaplacení nájmu za provizorní provozovnu. Elektronika je nově pojištěna automaticky pro celé území Evropy. V rámci pojištění cizí věci převzaté a užívané jsou nově zahrnuty i věci zaměstnanců, a to až do limitu 4 mil. Kč, vyjmenoval dál šéf produktového managementu.

Produkt nově umožňuje pojistit běžným způsobem i dřevostavby a fotovoltaické elektrárny či solární panely umístěné na konstrukcích na zemi i na střechách.

Pojištění odpovědnosti je pak nově možné sjednat také samostatně. To se podle Flajšara vztahuje nejen na obecné případy, ale také na finanční škody, věci převzaté či užívané (např. přístroje na leasing), dále na regresní náhrady, nemajetkové újmy, majetkovou propojenost, škody na životním prostředí a rovněž na věci svěřené členům statutárních orgánů.

S novým produktem se proměnila nabídka jak počtu dostupných balíčků pojištění, tak také limitů plnění a spoluúčastí. Zájemci o pojištění odpovědnosti nyní vybírají namísto tří hned ze čtyř balíčků, dostupné jsou jim pojistné limity 5, 10, 15 a 25 mil. Kč. Výše spoluúčasti nově nabízí částky 1000, 2500, 5000 a 10 000 Kč. Bez zajímavosti není fakt, že území rozsah tohoto pojištění automaticky platí pro celou Evropu, uvedl dále Flajšar, podle kterého se úpravy propsaly do oblasti asistenčních služeb, které jsou dostupné ve čtyřech odstupňovaných variantách. Ve všech je ale technická asistence, k níž je možné zvolit v kombinacích právní a kyber a IT asistenci (např. pomoc se zajištěním obnovy dat, asistence v případě zneužití karty či neúspěšného nákupu na internetu apod.).

Pojišťovna upravila také proces sjednávání, který vyžaduje méně podkladů a po sjednání produktu dostane klient vše do svého e-mailu. Smlouvu je možné díky biometrickému podpisu uzavřít i na dálku (nebo jejím zaplacením).