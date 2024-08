Generali Česká pojišťovna zvýšila limity u pojištění bytových domů. Jaké nově nabízí?

Autor: Depositphotos

Základem novinky je pojištění majetku, který může být pojištěn až do výše 600 milionů korun. Předmětem pojištění kromě bytových domů zděných či betonových jsou nově rovněž dřevostavby, uvádí ve své zprávě pojišťovna.

Varianta Individuál

Zahrnuje pouze základní rozsah pojistných nebezpečí v čele s rizikem požáru, výbuchu, pádu letadla či nárazu vozidla. Tuto variantu lze pak libovolně doplnit o všechna další nabízená rizika.

Varianta Živel

Obsahuje krytí rizik vichřice a krupobití, další vybrané živly vč. zemětřesení.

Varianta Allrisks

„Jde o výjimečnou variantu, která přináší maximální možnou pojistnou ochranu. Klienti, kteří si tuto variantu zvolí, pak získávají pojistnou ochranu nejen proti všem živlům, odcizení a vandalismu, ale mají pojištění i na nárazy a pády nebo ztráty související s působením všech živelních událostí,“ říká Martin Flajšar, ředitel podnikatelského pojištění. Varianta Allrisks tak například kryje situace, kdy poryvem větru unášený předmět poškodí fasádu nebo pád nábytku, který poškodí schodiště v domě, nebo například kdy petardy či ohňostroje poničí okna či dveře domu.

Pojištění nově nabízí také indexaci pojistné částky pojištěných staveb a do pojištění nově patří zeleň náležící ke střechám nebo fasádám domů, nově jsou považovány za stavební součásti nemovitosti.

Fotovoltaické elektrárny a solární panely

Toto technologické řešení (vč. nosné konstrukce, měničů, střídačů, bateriových úložišť, kabeláže atd.) můžete pojistit až do výše 10 milionů Kč. Pojištěn může být i ušlý zisk z provozu FVE, a to po dobu až 3 měsíců a do částky 5 milionů Kč.

Pojištění ušlého nájemného z nebytových prostor

Pokud dojde k situaci, kdy je pronájem znemožněn minimálně na 48 hodin, máte podle pojišťovny nárok na vniklou újmu až do horního limitu 6 měsíců.

Škody způsobené stavebně-montážními pracemi

Nově pojišťovna pojistí úhradu škody, ke které dojde v případě výstavby, přestavby, rozšíření, obnovy, opravy ale i údržby bytového domu nebo jeho vedlejších staveb (nabízeno pouze ve variantě Allrisks).

Pojištění movitých věcí ve společných prostorách

Toto pojištění se vztahuje jak na nájemníky, tak vlastníky. Pojištěné jsou nově movité věci ve společných prostorách bytového domu.

Společné limity u pojistných nebezpečích i u předmětů pojištění

Běžně totiž klienti volí pro každé riziko individuální limit, zatímco u společných limitů je princip odlišný. Tento nový způsob práce s limity plnění nabízí možnost sdružit vybraná pojistná nebezpečí/předměty pod jeden společný limit, který poskytuje dostatečnou ochranu po celý pojistný rok a zároveň pokrývá široký rozsah pojistných nebezpečí/předmětů pojištění. Výhodou pro klienty je pak mimo jiné příznivější cena pojistného , říká zpráva pojišťovny.

Pojištění odpovědnosti

„Novinkou u pojištění Bytové domy 2.0 je skutečnost, že je možné ho sjednat úplně samostatně bez vazby na ostatní typy pojištění a vztahuje se přitom ke všem místům pojištění ujednaným v celé pojistné smlouvě. Ani takový přístup v Česku není u tohoto typu pojištění běžný,“ říká Martin Flajšar.

Odpovědnostní pojištění řeší oblasti škod z ublížení na zdraví (vč. dušeních útrap) či usmrcení, věcných škod (poškození, zničení, ztráta a odcizení) a v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou v pojistné smlouvě. Pojištění můžete sjednat ve výši od 500 tisíc až do 50 mil. Kč.

