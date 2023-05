Generali Česká pojišťovna předělala pojištění mazlíčků. Vylepšila rozsah ochrany i možnost připojištění

Generali Česká pojišťovna předělala své pojištění Mazlíček. Jméno pojistky určené pro psy a kočky zůstává, produkt ale prošel řadou změn.





Minimální vstupní věk zvířete pro přijetí do pojištění činí 50 dnů, maximální vstupní věk je u velkých plemen psů 6 let, u malých plemen pak 10 let a u koček 8 let. Na jedné smlouvě můžete mít pojištěno až 5 zvířat.





V případě nemoci, úhynu či utracení byla čekací doba zmírněna na 20 dnů. V případě úrazu je čekací doba nově zcela zrušena. Území platnost pojištění se automaticky vztahuje na celou Evropu.

Došlo také ke změně spoluúčasti u pojištění léčení úrazu či nemoci. Nově nefunguje na principu „čím starší zvíře, tím vyšší spoluúčast“, ale je výhradně na úrovni 10 %, min. 500 Kč.

Doba léčení, na které se pojištění vztahuje, se prodloužila. Nyní platí neomezeně, resp. do ročního limitu pojistného plnění.

Do pojištění lze přijmou pouze jasně identifikovatelné zvíře – tedy s čipem či tetováním. V žádném případě neplatí, že by pojištění bylo určené pouze pro psy či kočky s průkazem původu, jak se často mylně chovatelé domnívají, upozornila Jana Krepčíková, produktová manažerka pojištění Mazlíček.

Upozornila také, že došlo k vylepšení základního rozsahu pojištění, kam spadá pojištění léčení úrazu nebo nemoci (vztahuje se na bezodkladné ošetření nebo vyšetření zvířete). Zde byly navýšené limity pojistného plnění – u psa na 40 000 Kč (lze zvýšit do 120 000 Kč) a u koček na 20 000 Kč (lze zvýšit na 100 000 Kč). Pojistné částky odrážejí praxi ve veterinárních ordinacích. Majitelé mají nyní možnost zvolit si takové limity, které kryjí i složité zdravotní případy. Základní limit se do maxima navyšuje v krocích po 10 000 Kč podle uvážení, upřesnila Krepčíková.

Pojištění nově obsahuje i připojištění nadstandardních nákladů na léčení úrazů a onemocnění. Zahrnuje krytí pojistných nebezpečí, která dříve hrazena z pojištění nebyla:

kožní onemocnění,

akutní onemocnění dutiny ústní,

gravidita a porod,

hospitalizace,

alternativní léčba (např. hydroterapie, akupunktura),

rehabilitace,

speciální potrava.

Pojistné limity jsou u psů i koček nastaveny shodně v základu na 10 000 Kč a je možné je až trojnásobně zvýšit. Na jednotlivá pojistná nebezpečí je přitom limit na jednu pojistnou událost ve výši 5000 Kč (u speciální potravy pak 3000 Kč). Počet pojistných událostí přitom není během roku omezen.

Součástí produktu je také pojištění pro případ smrti zvířete. Vztahuje se na situace, kdy dojde k uhynutí nebo utracení psa či kočky v důsledku úrazu, akutní otravy nebo nemoci. V takovém případě pojišťovna poskytne jednorázové pojistné plnění u zvířat s průkazem původu či speciálním výcvikem ve výši minimálně 10 000 Kč. Tuto částku lze přitom navýšit až do výše 50 000 Kč u psa a 30 000 Kč u kočky. U zvířat bez průkazu původu je možné nově toto pojištění rovněž využít, vyplaceno je vždy 5000 Kč, informovala produktová manažerka, podle které je zde rozhodujícím parametrem věk. Pokud dojde k uhynutí nebo utracení psa po dovršení věku 10 let u menších plemen (do 40 kg) nebo 6 let u velkých plemen (nad 40 kg) a u koček pak po dovršení věku 10 let, vztahuje se pojistná ochrana dále pouze na úraz nebo akutní otravu. Adekvátně se pak má automaticky snížit i pojistné.

Pojišťovna k pojištění mazlíčků začala poskytovat formou připojištění také asistenční služby:

konzultace s veterinářem (bez omezení);

vyhledání veterináře či pohotovosti (bez omezení);

doprava k veterináři a zpět v případě akutních problémů zvířete (5 000 Kč/ na pojistnou událost);

doprava k veterináři a zpět po hospitalizaci zvířete (5 000 Kč/ na pojistnou událost);

zajištění hlídání zvířete nebo zvířecího hotelu v případě indispozice opraváněné osoby vč. dopravy (15 000 Kč/ na pojistnou událost);

pomoc při hledání ztraceného zvířete (po dobu 4 týdnů od nahlášení ztráty);

uhrazení nákladů na nalezení zvířete – např. doprava či nálezné (5 000 Kč/ na pojistnou událost);

vyhledání zvířecího hotelu a jeho rezervace (bez omezení).

Pojištění pro případ, že psi nebo kočky způsobí škodu někomu jinému, se nově sjednává jako pojištění odpovědnosti z občanského života. A to buď samostatně nebo v rámci majetkového pojištění. V takových případech se pojištění vztahuje také na škody způsobené mazlíčkem, který žije ve společné domácnosti, uvedla dále Krepčíková.

Pojistku lze sjednat na pobočce nebo online. Digitální podobu může mít i hlášení či řešení pojistné události, s čímž může pomoci tzv. likvidační chatbot.