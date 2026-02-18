Garanční systém vyplatil klientům Sberbank téměř 26 miliard korun. 99 % prostředků už má zpět

Na přelomu února a března to budou 4 roky, kdy Sberbank neustála run svých klientů a ČNB musela oznámit, že banka není schopná dostát svým závazkům. Garanční systém finančního trhu poté klientům padlé banky vyplatil celkem 25,7 miliard korun, nevyzvednutých zůstalo 185 mil. Kč.
Co do objemu prostředků šlo o největší výplatu náhrad klientům zkrachovalé banky v historii českého systému pojištění vkladů.
O vyplacené peníze ale Garanční systém nepřišel. Díky úspěšnému insolvenčnímu řízení se do Fondu pojištění vkladů, který GSFT spravuje, vrátilo 99 % vyplacených prostředků.
Toto rozhodně není standardem. Běžně jde o jednotky nebo desítky procent, které se do fondu vrátí zpět. Zisk téměř všech finančních prostředků znamená nejúspěšnější a nejrychlejší insolvenční řízení s padlou bankou za celou historii českého systému pojištění vkladů, upozornila výkonná ředitelka GSFT Renáta Kadlecová.
Díky úspěšnému insolvenčnímu řízení a návratu prostředků Garančnímu systému tedy nemuselo dojít k navýšení pravidelných příspěvků, které banky a další finanční instituce do Fondu pojištění vkladů povinně posílají. Ve Fondu pojištění vkladů je tedy aktuálně 53,11 mld. Kč.
Vedle toho Garanční systém spravuje také Fond pro řešení krize. Ten má za cíl zabránit krizovým situacím, ve kterých hrozí riziko, že některá z finančních institucí nebude schopna dostát svým závazkům.
Prostředky ve Fondu pro řešení krize lze použít na financování řešení krize dané finanční instituce tak, aby nebylo nutné ukončit její existenci a zahájit výplatu náhrad vkladů jejím klientům, vysvětluje Kadlecová. V tomto fondu je aktuálně 41,09 mld. Kč.