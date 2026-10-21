Fotovoltaika a "tepelko" na bezúročný úvěr. S vyřízením nově pomůže PRE a Buřinka

Pokud plánujete využít státní podporu v rámci projektu Nová zelená úsporám, máte nově další možnost na trhu nabídek. Společnost PREsolidsun ze skupiny Pražské energetiky (PRE) se spojila se Stavební spořitelnou České spořitelny (Buřinkou). Společně nabízejí zajištění energetické renovace domu včetně jejího financování.
V praxi to znamená, že si nejprve necháte posoudit, jaké úpravy mají u vašeho domu smysl. Na základě energetické studie nebo renovačního pasu dostanete doporučení, zda se vám vyplatí například fotovoltaika s baterií, tepelné čerpadlo, zateplení nebo kombinace několika opatření.
SolidSun zajistí dodávku a instalaci technologií a Buřinka zajistí financování. Výhodou spolupráce je, že vše máte tzv. pod jednou střechou a nemusíte zvlášť hledat dodavatele, resp. úvěr u jiné společnosti.
Až 2 miliony bez úroků
Na renovaci můžete využít bezúročný úvěr z programu Nová zelená úsporám. Pokud se pustíte jen do dílčích úprav, můžete získat až 750 000 Kč. Na větší rekonstrukci rodinného domu si můžete půjčit max. 2 mil. Kč. Podorbné parametry státní podpory jsme už popsali ve článcích níže.
Nová zelená úsporám nabídne úvěr až 2 miliony a dotaci i pro rodiny s příjmem do 53 tisíc
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Buřinka úvěr poskytuje od 100 000 Kč. Úroky a poplatky spojené s financováním za vás platí stát, takže vracíte pouze vypůjčenou částku.
Délka splácení se odvíjí od výše úvěru. Pokud si půjčíte do 500 000 Kč, můžete splácet nejvýše 10 let. U vyšších částek lze splatnost prodloužit až na 15 let.
Počítejte ale s tím, že na půjčku vám nevzniká automatický nárok. Nejprve musíte získat souhlas Státního fondu životního prostředí ČR s navrženou renovací. Poté ještě banka posoud vaši bonitu.
Splátka úvěru může být vyšší než úspora
Na včerejší tiskové konferenci SolidSun připravil také modelový příklad čtyřčlenné rodiny, která si pořídí fotovoltaickou elektrárnu s baterií za necelých 325 000 Kč.
Rodina ročně spotřebuje 12 MWh elektřiny, za kterou zaplatí přibližně 61 000 Kč. Po instalaci fotovoltaiky by podle výpočtu firmy měla ze sítě odebírat zhruba polovinu původního množství elektřiny.
Roční účet by tak klesl na přibližně 30 400 Kč a na elektřině by ušetřila asi 30 800 Kč ročně.
Jenže fotovoltaiku musíte zaplatit.
Pokud by si na celou investici vzala desetiletý bezúročný úvěr, měsíční splátka by byla cca 2707 Kč. Ročně by tedy splácela cca 32 500 korun.
Ani v modelovém příkladu dodavatele tak úspora na elektřině nepokryje celou splátku úvěru, protože rodina by každý měsíc doplácela přibližně 140 Kč.
Navíc jde pouze o propočet pro konkrétní spotřebu a ceny elektřiny. Pokud byste spotřebovali méně elektřiny nebo nedokázali využít větší část výrobené elektřiny, úspora bude nižší. Do srovnání nejsou zahrnuty ani případné budoucí náklady na servis nebo výměnu některých součástí elektrárny.
FVE ale může dávat smysl majitelům elektromobilů, kteří mohou auto nabíjet v době, kdy jejich elektrárna vyrábí elektřinu, a snížit tak náklady na nabíjení.
Podobné možnosti nabízí i konkurence
Spojení dodavatele energetických technologií a poskytovatele financování není na českém trhu úplnou novinkou.
Společnost E.ON nabízí pořízení tepelného čerpadla včetně financování prostřednictvím společnosti Essox, ta patří do skupiny Komerční banky. Úroky ale v tomto případě hradí přímo E.ON, tedy ne stát, max. výše takového úvěru je 200 000 Kč. Při pořízení zařízení ale musíte předem zaplatit 10 % ceny. E.ON mj. nabízí zpracování renovačních pasů prostřednictvím odborného partnera.
Bezúročné úvěry z programu Nová zelená úsporám připravuje také ČSOB Stavební spořitelna, Komerční banka a Raiffeisen stavební spořitelna.
ČSOB a Komerční banka nabídnou bezúročné úvěry na zateplení a renovace. Úroky za vás zaplatí stát
ČSOB už nabízí bezúročné úvěry z Nové zelené úsporám. Zatím jen majitelům rodinných domů
Pokud renovaci domu teprve plánujete, vyplatí se vám porovnat nejen cenu samotných technologií a podmínky financování, ale také rozsah služeb a následného servisu.